DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.550 -2,5%Euro1,1633 ±-0,0%Öl63,91 +1,3%Gold4.181 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Rivian, VW im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen Aktien von NVIDIA, Palantir, Meta und Co. uneins: Burry wirft Tech-Konzernen Betrug vor - Fonds geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Cartier-Mutter Richemont beschleunigt ihr Wachstum

14.11.25 08:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Richemont
161,50 CHF -2,60 CHF -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Richemont hat von einem starken Schmuckgeschäft profitiert. Der Schweizer Konzern, zu dem Marken wie Cartier, Van Cleef & Arpels und Montblanc gehören, beschleunigte das Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

Wer­bung

Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende September wechselkursbereinigt um 14 Prozent. Im ersten Quartal war der Umsatz im Jahresvergleich um 6 Prozent gestiegen.

Das Schmuckgeschäft verbuchte ein Wachstum von 17 Prozent nach einem Plus von 11 Prozent im Vorquartal.

Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz wechselkursbereinigt um 10 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 10,4 Milliarden gerechnet.

Wer­bung

Der Nettogewinn kletterte auf 1,8 Milliarden Euro von 457 Millionen im Vorjahr.

Die Marktbedingungen seien aufgrund wesentlicher Währungsschwankungen, höherer Goldpreise und der Auswirkungen der Zölle von Präsident Trump in den USA weiterhin schwierig, so der Konzern. "Mit Blick auf die Zukunft ist es offensichtlich, dass wir weiterhin durch unsichere Zeiten navigieren müssen, da die Erholungspfade, beispielsweise in China, unbeständig bleiben und der externe Druck keine Anzeichen eines Nachlassens zeigt", sagte Chairman Johann Rupert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 02:09 ET (07:09 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Richemont

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Richemont

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Richemont

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Richemont

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Richemont BuyJefferies & Company Inc.
16.10.2025Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Richemont HoldDeutsche Bank AG
06.10.2025Richemont NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Richemont BuyJefferies & Company Inc.
10.10.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Richemont BuyUBS AG
29.09.2025Richemont OverweightBarclays Capital
19.09.2025Richemont OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Richemont HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025Richemont HoldDeutsche Bank AG
06.10.2025Richemont NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.09.2025Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Richemont Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.09.2019Richemont SellUBS AG
15.09.2016Richemont SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.2016Richemont SellS&P Capital IQ
05.08.2016Richemont verkaufenMacquarie Research
24.05.2016Richemont UnderperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Richemont nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen