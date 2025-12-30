Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
DigitalBridge-Aktie schießt hoch - SoftBanks nächster KI-Schachzug mit geplanter Übernahme. Kupferpreis klettert auf Rekordhoch. Entschädigung nach Datenleck treibt Coupang-Aktie an. BYDs globale Verkaufszahlen übertreffen 2025 voraussichtlich Tesla. Energiekontor-Aktie stark: Gewinnprognose für 2025 bestätigt.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Wie blicken Sie für den Aktienmarkt ins neue Jahr 2026?