Einstufungen

Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

03.11.25 07:33 Uhr
Oktober 2025: Analysten sehen weniger Potenzial bei ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in den Fokus genommen.

Im Oktober 2025 haben 12 Analysten eine Einschätzung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vorgenommen.

7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 5 Analysten halten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 51,75 CHF. Dies kommt einem Abschlag von 7,91 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von 59,66 CHF gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Sell hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research50,00 CHF-16,1928.10.2025
JP Morgan Chase & Co.--21.10.2025
Deutsche Bank AG49,00 CHF-17,8717.10.2025
DZ BANK--16.10.2025
Bernstein Research45,00 CHF-24,5716.10.2025
RBC Capital Markets55,00 CHF-7,8116.10.2025
JP Morgan Chase & Co.55,00 CHF-7,8116.10.2025
RBC Capital Markets55,00 CHF-7,8114.10.2025
Deutsche Bank AG49,00 CHF-17,8710.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.56,00 CHF-6,1309.10.2025
Deutsche Bank AG47,00 CHF-21,2209.10.2025
RBC Capital Markets51,00 CHF-14,5208.10.2025
JP Morgan Chase & Co.55,00 CHF-7,8108.10.2025
UBS AG54,00 CHF-9,4902.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
21.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
17.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
16.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
10.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG

