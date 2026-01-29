DAX 24.521 +0,9%ESt50 5.950 +1,0%MSCI World 4.551 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.302 -1,9%Euro 1,1922 -0,4%Öl 70,45 -0,6%Gold 5.084 -5,5%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Marktkap. 121,67 Mrd. EUR

KGV 27,53
Bernstein Research

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

13:26 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
72,88 EUR 0,04 EUR 0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 60 auf 65 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Den Schweizern winke ein gutes Jahr 2026, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen mit Blick auf den Auftragseingang. Die Aktienbewertung erscheine jedoch bereits recht üppig angesichts der Ergebnisperspektive./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

