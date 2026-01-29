ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 121,67 Mrd. EURKGV 27,53
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ABB von 60 auf 65 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Den Schweizern winke ein gutes Jahr 2026, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen mit Blick auf den Auftragseingang. Die Aktienbewertung erscheine jedoch bereits recht üppig angesichts der Ergebnisperspektive./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 06:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
65,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
66,66 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,49%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
66,70 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,55%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
