Gewinnwarnung

Signify-Aktie fällt auf Neunmonatstief: Schwache Quartalszahlen und enttäuschender Ausblick

30.01.26 11:42 Uhr
Neunmonatstief bei Signify-Aktie: JPMorgan hebt massive Gewinnwarnung hervor | finanzen.net

Die Aktien von Signify haben am Freitag mit einer steilen Talfahrt auf schwache Quartalszahlen und einen enttäuschenden Ausblick des Lichttechnikherstellers reagiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Signify (ehemals Philips Lighting)
19,71 EUR -2,07 EUR -9,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai ab und unterschritten dabei sämtliche kurz- bis längerfristigen Trendlinien. Zuletzt notierten sie 13,6 Prozent im Minus bei 18,69 Euro.

Wer­bung

JPMorgan-Analyst Akash Gupta sprach in einer ersten Reaktion von einer massiven Gewinnwarnung der Niederländer. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis im vierten Quartal hätten enttäuscht. Auch das Profitabilitätsziel für 2026 liege klar unter der durchschnittlichen Markterwartung.

Goldman-Expertin Daniela Costa monierte neben den deutlich verfehlten Prognosen im vierten Quartal, dass Signify sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt habe und einen weiteren Unternehmensumbau plane. Sie rechnet ebenso wie Gupta und UBS-Analyst Sven Weier mit deutlich sinkenden Konsensschätzungen.

/edh/ag/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Signify

