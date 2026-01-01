OTS: INTERHYP AG / Geschäftsjahr 2025: Interhyp Gruppe setzt Wachstum bei ...

Geschäftsjahr 2025: Interhyp Gruppe setzt Wachstum bei Gewinn und

Abschlussvolumen fort - Fokus auf Beratung und Technologie

-

- Wachstumskurs bestätigt: Abschlussvolumen steigt um 18 Prozent auf 26,4

Milliarden Euro

- Ergebnis verbessert: Operativer Vorsteuergewinn klettert auf 23 Millionen Euro

- Digitale Innovationen: Erfolgreicher Rollout der Vertriebsplattform "home" und

Start der "Instant-Baufi" in Kooperation mit der ING

- Marktausblick 2026: Weiterhin attraktive Chancen für Kaufinteressenten

Die Interhyp Gruppe, eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen

in Deutschland, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. In einem

wachsenden Marktumfeld konnte die Interhyp Gruppe rund 138.000 Menschen

(Vorjahr: 123.000) bei ihrer Immobilienfinanzierung begleiten. Das

abgeschlossene Finanzierungsvolumen stieg um 18 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro

(2024: 22,4 Mrd. Euro). Auch die Ertragslage verbesserte sich: Der Rohertrag

stieg auf 214 Millionen Euro (+16 %), während der operative Vorsteuergewinn mit

23 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden konnte (2024: 10 Mio. Euro).

"Das Jahr 2025 hat gezeigt, dass der Baufinanzierungsmarkt seine Krise weiter

hinter sich gelassen hat. Der Markt ist mit einem Wachstum von rund 20 Prozent

stark zurückgekommen", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Wir haben

diesen Schwung genutzt und unsere Position gestärkt".

Markttreiber 2025: Höhere Reallöhne, moderate Zinsen, niedrigere Preise und

steigende Mieten

Grund für die Markterholung im Jahr 2025 war vor allem die verbesserte

Leistbarkeit. Steigende Reallöhne und Immobilienpreise, die in vielen Regionen

weiterhin unter den Höchstständen von 2022 lagen, schufen ein gesundes

Marktumfeld.

Nach einer dynamischen ersten Jahreshälfte bewegte sich der

Baufinanzierungsmarkt in der zweiten Jahreshälfte 2025 vor allem seitwärts -

wenngleich weiterhin auf einem Niveau über dem Vorjahr. Diese Entwicklung

resultierte aus einem Zusammenspiel steigender Finanzierungskosten und einer

zunehmenden konjunkturellen Verunsicherung. Während die Zinsen für zehnjährige

Darlehen im Jahresverlauf von im Schnitt rund 3,2 Prozent für 10-jährige

Darlehen auf 3,9 Prozent im Dezember kletterten, drückte auch die allgemeine

wirtschaftliche Lage auf die Stimmung der Privathaushalte.

"Die Menschen wägen ihre langfristigen Investitionen heute sehr genau ab",

erläutert Jörg Utecht. "Bisher ist es der schwarz-roten Bundesregierung nicht

gelungen, die Stimmung nachhaltig zu drehen oder den erhofften wirtschaftlichen

Aufschwung einzuleiten."

Die grundlegenden Treiber am Immobilienmarkt sind dennoch nach wie vor intakt.

"Trotz der konjunkturellen Skepsis ist der Wunsch nach Wohneigentum ungebrochen

groß", so Utecht. "Zudem wird der Mietmarkt für viele Menschen immer

unattraktiver: Der Kauf einer Immobilie ist daher immer häufiger eine Option."

Politische Forderungen: Impulse für den Neubau und Eigenkapitalersatz

Kritisch sieht der Interhyp-Vorstand die Entwicklung im Neubau. Trotz Maßnahmen

wie dem "Bau-Turbo" bleibe das Angebot hinter dem Bedarf zurück. "Wir brauchen

dringend die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag, wie die

rechtliche Absicherung des Gebäudetyps E oder eine stärkere Förderung für

serielles Bauen", fordert Utecht. Zudem plädiert Interhyp für

eigenkapitalersetzende Maßnahmen nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins, um

besonders jungen Menschen den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern.

Technologie als Produktivitätsmotor: KI und "Instant-Baufi"

Im Bereich Digitalisierung hat die Interhyp Gruppe 2025 wichtige Meilensteine

erreicht. "Mit dem Rollout der Vertriebsplattform 'home' für unsere B2B-Partner

sowie der Einführung eines KI-Assistenten im Vertrieb haben wir das Fundament

für nachhaltige Produktivitätssteigerung gelegt", erklärt Jörg Utecht.

"Wir nutzen digitale Innovationen, um den komplexen Baufinanzierungs-Prozess

radikal zu vereinfachen und zu beschleunigen - für unsere Kundinnen und Kunden,

unsere Beraterinnen und Berater, unsere B2B-Vermittler und unseren

Selbstständigen-Vertrieb", so Utecht weiter. "Das schafft Raum für das, was in

volatilen Zeiten entscheidend ist: eine persönliche und hochqualifizierte

Beratung."

Ein weiteres Highlight ist die in Kooperation mit der ING entwickelte

"Instant-Baufi", mit der ab Frühjahr 2026 Baufinanzierungen in etwa 30 Minuten

geprüft und zugesagt werden können. Zum Marktstart ist "Instant-Baufi" exklusiv

über die Interhyp verfügbar.

Ausblick 2026: Proaktive Marktstrategie statt Abwartehaltung

Für das laufende Jahr 2026 rechnet Interhyp mit stabilen Rahmenbedingungen. Die

Bauzinsen dürften sich in den kommenden Wochen aller Voraussicht nach auf dem

aktuellen Niveau von 3,8 Prozent für 10-jährige Darlehen seitwärts bewegen,

während die Immobilienpreise in der Tendenz weiter leicht steigen. "Der Markt

bietet 2026 Chancen für jene, die sich aktiv auf ihn einlassen", ist Jörg Utecht

überzeugt. Der CEO der Interhyp Gruppe rät Kaufinteressenten zu einer

dreiteiligen Strategie:

1. Finanzielle Spielräume präzise kennen: "Wer seine Finanzierungsobergrenze im

Detail kennt und vorbereitet ist, kann bei kurzfristigen Zins-Dellen schnell

reagieren und sich attraktive Konditionen sichern."

2. Chancen im Bestand nutzen: "Der Blick auf das Angebot lohnt sich: Besonders

bei Bestandsimmobilien mit Baujahr vor 1990 sehen wir seit einigen Monaten

leicht sinkende Preise."

3. Selbstbewusst verhandeln: "Käufer sollten die aktuelle Marktlage für

Preisverhandlungen nutzen. Gestiegene Zinsen und anstehende

Modernisierungskosten sind legitime Argumente, um den Kaufpreis im eigenen

Sinne zu beeinflussen."

"Wir haben 2026 einen Markt, in dem sich Käufer und Verkäufer wieder auf

Augenhöhe begegnen", resümiert Utecht. "Da sich die Rahmenbedingungen auf

absehbare Zeit nicht fundamental verändern dürften, ist jetzt ein sehr guter

Zeitpunkt, um Fakten zu schaffen."

Über Interhyp:

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an

Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat

das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro

erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet

die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer

Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der

eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten

Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre

Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

