OTS: INTERHYP AG / Geschäftsjahr 2025: Interhyp Gruppe setzt Wachstum bei ...

Geschäftsjahr 2025: Interhyp Gruppe setzt Wachstum bei Gewinn und
Abschlussvolumen fort - Fokus auf Beratung und Technologie
München (ots) -
- Wachstumskurs bestätigt: Abschlussvolumen steigt um 18 Prozent auf 26,4
Milliarden Euro
- Ergebnis verbessert: Operativer Vorsteuergewinn klettert auf 23 Millionen Euro
- Digitale Innovationen: Erfolgreicher Rollout der Vertriebsplattform "home" und
Start der "Instant-Baufi" in Kooperation mit der ING
- Marktausblick 2026: Weiterhin attraktive Chancen für Kaufinteressenten
Die Interhyp Gruppe, eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen
in Deutschland, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. In einem
wachsenden Marktumfeld konnte die Interhyp Gruppe rund 138.000 Menschen
(Vorjahr: 123.000) bei ihrer Immobilienfinanzierung begleiten. Das
abgeschlossene Finanzierungsvolumen stieg um 18 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro
(2024: 22,4 Mrd. Euro). Auch die Ertragslage verbesserte sich: Der Rohertrag
stieg auf 214 Millionen Euro (+16 %), während der operative Vorsteuergewinn mit
23 Millionen Euro mehr als verdoppelt werden konnte (2024: 10 Mio. Euro).
"Das Jahr 2025 hat gezeigt, dass der Baufinanzierungsmarkt seine Krise weiter
hinter sich gelassen hat. Der Markt ist mit einem Wachstum von rund 20 Prozent
stark zurückgekommen", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Wir haben
diesen Schwung genutzt und unsere Position gestärkt".
Markttreiber 2025: Höhere Reallöhne, moderate Zinsen, niedrigere Preise und
steigende Mieten
Grund für die Markterholung im Jahr 2025 war vor allem die verbesserte
Leistbarkeit. Steigende Reallöhne und Immobilienpreise, die in vielen Regionen
weiterhin unter den Höchstständen von 2022 lagen, schufen ein gesundes
Marktumfeld.
Nach einer dynamischen ersten Jahreshälfte bewegte sich der
Baufinanzierungsmarkt in der zweiten Jahreshälfte 2025 vor allem seitwärts -
wenngleich weiterhin auf einem Niveau über dem Vorjahr. Diese Entwicklung
resultierte aus einem Zusammenspiel steigender Finanzierungskosten und einer
zunehmenden konjunkturellen Verunsicherung. Während die Zinsen für zehnjährige
Darlehen im Jahresverlauf von im Schnitt rund 3,2 Prozent für 10-jährige
Darlehen auf 3,9 Prozent im Dezember kletterten, drückte auch die allgemeine
wirtschaftliche Lage auf die Stimmung der Privathaushalte.
"Die Menschen wägen ihre langfristigen Investitionen heute sehr genau ab",
erläutert Jörg Utecht. "Bisher ist es der schwarz-roten Bundesregierung nicht
gelungen, die Stimmung nachhaltig zu drehen oder den erhofften wirtschaftlichen
Aufschwung einzuleiten."
Die grundlegenden Treiber am Immobilienmarkt sind dennoch nach wie vor intakt.
"Trotz der konjunkturellen Skepsis ist der Wunsch nach Wohneigentum ungebrochen
groß", so Utecht. "Zudem wird der Mietmarkt für viele Menschen immer
unattraktiver: Der Kauf einer Immobilie ist daher immer häufiger eine Option."
Politische Forderungen: Impulse für den Neubau und Eigenkapitalersatz
Kritisch sieht der Interhyp-Vorstand die Entwicklung im Neubau. Trotz Maßnahmen
wie dem "Bau-Turbo" bleibe das Angebot hinter dem Bedarf zurück. "Wir brauchen
dringend die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag, wie die
rechtliche Absicherung des Gebäudetyps E oder eine stärkere Förderung für
serielles Bauen", fordert Utecht. Zudem plädiert Interhyp für
eigenkapitalersetzende Maßnahmen nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins, um
besonders jungen Menschen den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern.
Technologie als Produktivitätsmotor: KI und "Instant-Baufi"
Im Bereich Digitalisierung hat die Interhyp Gruppe 2025 wichtige Meilensteine
erreicht. "Mit dem Rollout der Vertriebsplattform 'home' für unsere B2B-Partner
sowie der Einführung eines KI-Assistenten im Vertrieb haben wir das Fundament
für nachhaltige Produktivitätssteigerung gelegt", erklärt Jörg Utecht.
"Wir nutzen digitale Innovationen, um den komplexen Baufinanzierungs-Prozess
radikal zu vereinfachen und zu beschleunigen - für unsere Kundinnen und Kunden,
unsere Beraterinnen und Berater, unsere B2B-Vermittler und unseren
Selbstständigen-Vertrieb", so Utecht weiter. "Das schafft Raum für das, was in
volatilen Zeiten entscheidend ist: eine persönliche und hochqualifizierte
Beratung."
Ein weiteres Highlight ist die in Kooperation mit der ING entwickelte
"Instant-Baufi", mit der ab Frühjahr 2026 Baufinanzierungen in etwa 30 Minuten
geprüft und zugesagt werden können. Zum Marktstart ist "Instant-Baufi" exklusiv
über die Interhyp verfügbar.
Ausblick 2026: Proaktive Marktstrategie statt Abwartehaltung
Für das laufende Jahr 2026 rechnet Interhyp mit stabilen Rahmenbedingungen. Die
Bauzinsen dürften sich in den kommenden Wochen aller Voraussicht nach auf dem
aktuellen Niveau von 3,8 Prozent für 10-jährige Darlehen seitwärts bewegen,
während die Immobilienpreise in der Tendenz weiter leicht steigen. "Der Markt
bietet 2026 Chancen für jene, die sich aktiv auf ihn einlassen", ist Jörg Utecht
überzeugt. Der CEO der Interhyp Gruppe rät Kaufinteressenten zu einer
dreiteiligen Strategie:
1. Finanzielle Spielräume präzise kennen: "Wer seine Finanzierungsobergrenze im
Detail kennt und vorbereitet ist, kann bei kurzfristigen Zins-Dellen schnell
reagieren und sich attraktive Konditionen sichern."
2. Chancen im Bestand nutzen: "Der Blick auf das Angebot lohnt sich: Besonders
bei Bestandsimmobilien mit Baujahr vor 1990 sehen wir seit einigen Monaten
leicht sinkende Preise."
3. Selbstbewusst verhandeln: "Käufer sollten die aktuelle Marktlage für
Preisverhandlungen nutzen. Gestiegene Zinsen und anstehende
Modernisierungskosten sind legitime Argumente, um den Kaufpreis im eigenen
Sinne zu beeinflussen."
"Wir haben 2026 einen Markt, in dem sich Käufer und Verkäufer wieder auf
Augenhöhe begegnen", resümiert Utecht. "Da sich die Rahmenbedingungen auf
absehbare Zeit nicht fundamental verändern dürften, ist jetzt ein sehr guter
Zeitpunkt, um Fakten zu schaffen."
Über Interhyp:
Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an
die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an
Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat
das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro
erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet
die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer
Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der
eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten
Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre
Kundinnen und Kunden und Partner präsent.
