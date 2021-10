NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Signify von 54 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Analyst Andreas Willi passte sein Bewertungsmodell in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Quartal Ende Oktober an. Mit seiner operativen Ergebnisschätzung liegt er um acht Prozent unter dem Marktkonsens, und geht dabei von einer Verschlechterung der Zuliefer- und Kostensituation aus./ag/ajx