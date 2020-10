ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Signify nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Das dritte Quartal des Beleuchtungsspezialisten erstrahle nur auf den ersten Blick in hellem Glanz, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Wachstum komme vor allem aus Bereichen, deren Dynamik nicht unbedingt nachhaltig sei. Auch der ausgebliebene Ausblick sei so spät im Jahr überraschend./mf/ck