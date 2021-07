ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Signify vor Quartalszahlen von 50 auf 55 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach dem Erreichen der Talsohle der Sektorbewertung im zweiten Quartal habe diese sich jüngst zu neuen Rekorden aufgeschwungen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit der anstehenden Berichtssaison gehe bereits eine Menge Optimismus einher. Damit seien kurzfristige Risiken verbunden. Beim Lichttechnik-Spezialisten dürfte sich das verhaltene Umsatzwachstum in den kommendenJahren fortsetzen./bek/edh