NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Signify auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte in puncto Lieferkettenversorgung bei dem Lichttechnik-Konzern den Tiefpunkt markieren, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Längerfristig mache er sich aber Sorgen um das Wachstum, was weiter für ein neutrales Votum spreche./tih/he