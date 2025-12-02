ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 121,93 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang der Schweizer im vierten Quartal sei überwältigend gewesen - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung, schrieb Phil Buller am Donnerstag. Er sieht positive Signale für die gesamte Branche./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,06 CHF
|Abst. Kursziel*:
-10,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,38 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,95%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|12:46
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
