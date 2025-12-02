DAX 24.618 -0,8%ESt50 5.964 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,2%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,86 +1,6%Gold 5.539 +2,3%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

73,06 EUR +6,50 EUR +9,77 %
STU
67,38 CHF +6,18 CHF +10,10 %
SWX
Marktkap. 121,93 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

12:46 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ABB (Asea Brown Boveri)
73,06 EUR 6,50 EUR 9,77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang der Schweizer im vierten Quartal sei überwältigend gewesen - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung, schrieb Phil Buller am Donnerstag. Er sieht positive Signale für die gesamte Branche./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,06 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
67,38 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,95%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

12:46 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
15.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
14.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Profitabilität gesteigert ABB-Aktie stärker: Starkes Schlussquartal, Auftragseingang stimmt positiv - Siemens-Aktie zieht mit ABB-Aktie stärker: Starkes Schlussquartal, Auftragseingang stimmt positiv - Siemens-Aktie zieht mit
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 am Donnerstagmittag
dpa-afx ROUNDUP: ABB glänzt mit starkem Schlussquartal und Auftragsplus - Rekordhoch
finanzen.net Börsianer in Zürich warten auf Impulse: SMI beginnt den Handel wenig bewegt
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start in Rot
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SPI
EQS Group ABB completes 2025 share buyback program
EQS Group Q4 2025 results
reNEWS ABB completes Gamesa Electric acquisition
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
