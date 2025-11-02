DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.826 -0,1%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
ETFs: Was ist eigentlich das Allwetter-Portfolio nach Ray Dalio? ETFs: Was ist eigentlich das Allwetter-Portfolio nach Ray Dalio?
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 44 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 44 im Überblick
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 44 im Überblick

02.11.25 01:11 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien in KW 44 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 44 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.629,2 PKT -21,3 PKT -0,58%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 44

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 44/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.10.2025 und dem 31.10.2025. Stand ist der 31.10.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -24,20 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 29: Kontron

Kontron: -10,43 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 28: Siltronic

Siltronic: -9,48 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 27: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -7,28 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 26: IONOS

IONOS: -6,11 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 25: HENSOLDT

HENSOLDT: -5,77 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 24: PNE

PNE: -4,80 Prozent

Quelle: PNE

Platz 23: Drägerwerk

Drägerwerk: -4,70 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 22: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -4,58 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 21: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -4,27 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 20: QIAGEN

QIAGEN: -3,88 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 19: TeamViewer

TeamViewer: -3,85 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 18: SAP SE

SAP SE: -3,81 Prozent

Quelle: SAP

Platz 17: ATOSS Software

ATOSS Software: -3,65 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 16: United Internet

United Internet: -3,54 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 15: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -3,53 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 14: Nagarro SE

Nagarro SE: -3,36 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 13: JENOPTIK

JENOPTIK: -3,17 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 12: CANCOM SE

CANCOM SE: -2,76 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 11: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -2,27 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 10: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,94 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 9: freenet

freenet: -1,53 Prozent

Quelle: freenet

Platz 8: Sartorius vz

Sartorius vz: -1,33 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: 1&1

1&1: -0,47 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 6: Bechtle

Bechtle: 0,22 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 5: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 1,18 Prozent

Quelle: evotec

Platz 4: Infineon

Infineon: 2,46 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 3: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 4,32 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 2: Nordex

Nordex: 12,39 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 12,58 Prozent

Quelle: SMA Solar

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

