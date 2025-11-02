Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 44 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 44 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 44/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.10.2025 und dem 31.10.2025. Stand ist der 31.10.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -24,20 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 29: Kontron
Kontron: -10,43 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 28: Siltronic
Siltronic: -9,48 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 27: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -7,28 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 26: IONOS
IONOS: -6,11 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 25: HENSOLDT
HENSOLDT: -5,77 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 24: PNE
PNE: -4,80 Prozent
Quelle: PNE
Platz 23: Drägerwerk
Drägerwerk: -4,70 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 22: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -4,58 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 21: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -4,27 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 20: QIAGEN
QIAGEN: -3,88 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 19: TeamViewer
TeamViewer: -3,85 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 18: SAP SE
SAP SE: -3,81 Prozent
Quelle: SAP
Platz 17: ATOSS Software
ATOSS Software: -3,65 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 16: United Internet
United Internet: -3,54 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 15: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -3,53 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 14: Nagarro SE
Nagarro SE: -3,36 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 13: JENOPTIK
JENOPTIK: -3,17 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 12: CANCOM SE
CANCOM SE: -2,76 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 11: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -2,27 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 10: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,94 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 9: freenet
freenet: -1,53 Prozent
Quelle: freenet
Platz 8: Sartorius vz
Sartorius vz: -1,33 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: 1&1
1&1: -0,47 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 6: Bechtle
Bechtle: 0,22 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 5: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 1,18 Prozent
Quelle: evotec
Platz 4: Infineon
Infineon: 2,46 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 3: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 4,32 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 2: Nordex
Nordex: 12,39 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 12,58 Prozent
Quelle: SMA Solar
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag