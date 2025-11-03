Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aramco (Saudi Aramco) wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.
Werte in diesem Artikel
Aramco (Saudi Aramco) öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,412 SAR gegenüber 0,400 SAR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 393,51 Milliarden SAR aus - eine Minderung von 15,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Umsatz von 464,63 Milliarden SAR eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 SAR, während im vorherigen Jahr noch 1,63 SAR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.597,39 Milliarden SAR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.801,67 Milliarden SAR waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Aramco (Saudi Aramco) News
Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)
Keine Analysen gefunden.