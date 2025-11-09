DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.851 -0,7%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein

09.11.25 10:40 Uhr
Wie Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 bewerten | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Nestlé-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
79,12 CHF 0,23 CHF 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Oktober 2025 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Nestlé-Aktie vorgenommen.

14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 82,21 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Nestlé auf 76,88 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research79,00 CHF2,7624.10.2025
DZ BANK--22.10.2025
UBS AG80,00 CHF4,0622.10.2025
Deutsche Bank AG86,00 CHF11,8622.10.2025
Barclays Capital90,00 CHF17,0720.10.2025
Deutsche Bank AG86,00 CHF11,8617.10.2025
JP Morgan Chase & Co.85,00 CHF10,5617.10.2025
Jefferies & Company Inc.81,00 CHF5,3617.10.2025
RBC Capital Markets82,00 CHF6,6616.10.2025
Bernstein Research79,00 CHF2,7616.10.2025
JP Morgan Chase & Co.85,00 CHF10,5616.10.2025
UBS AG80,00 CHF4,0616.10.2025
RBC Capital Markets80,00 CHF4,0616.10.2025
Jefferies & Company Inc.77,00 CHF0,1616.10.2025
Deutsche Bank AG81,00 CHF5,3615.10.2025
JP Morgan Chase & Co.--10.10.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
22.10.2025Nestlé NeutralUBS AG
22.10.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Nestlé Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen