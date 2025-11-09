Analysen des Monats

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Nestlé-Aktie veröffentlicht.

Im Oktober 2025 haben 14 Analysten eine Einschätzung der Nestlé-Aktie vorgenommen.

14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nestlé mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 82,21 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Nestlé auf 76,88 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 79,00 CHF 2,76 24.10.2025 DZ BANK - - 22.10.2025 UBS AG 80,00 CHF 4,06 22.10.2025 Deutsche Bank AG 86,00 CHF 11,86 22.10.2025 Barclays Capital 90,00 CHF 17,07 20.10.2025 Deutsche Bank AG 86,00 CHF 11,86 17.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 85,00 CHF 10,56 17.10.2025 Jefferies & Company Inc. 81,00 CHF 5,36 17.10.2025 RBC Capital Markets 82,00 CHF 6,66 16.10.2025 Bernstein Research 79,00 CHF 2,76 16.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 85,00 CHF 10,56 16.10.2025 UBS AG 80,00 CHF 4,06 16.10.2025 RBC Capital Markets 80,00 CHF 4,06 16.10.2025 Jefferies & Company Inc. 77,00 CHF 0,16 16.10.2025 Deutsche Bank AG 81,00 CHF 5,36 15.10.2025 JP Morgan Chase & Co. - - 10.10.2025

