HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der HENSOLDT-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der HENSOLDT-Aktie abgegeben.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 98,67 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HENSOLDT-Aktie von 92,20 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|31.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|-0,22
|24.10.2025
|Deutsche Bank AG
|112,00 EUR
|21,48
|20.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|92,00 EUR
|-0,22
|20.10.2025
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
