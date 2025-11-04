HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Im abgelaufenen Monat

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der HENSOLDT-Aktie abgegeben.

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der HENSOLDT-Aktie abgegeben.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 98,67 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HENSOLDT-Aktie von 92,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 31.10.2025 Jefferies & Company Inc. 92,00 EUR -0,22 24.10.2025 Deutsche Bank AG 112,00 EUR 21,48 20.10.2025 Jefferies & Company Inc. 92,00 EUR -0,22 20.10.2025

