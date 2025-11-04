DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -3,2%Nas23.385 -1,9%Bitcoin87.656 -5,2%Euro1,1484 -0,3%Öl64,65 -0,3%Gold3.936 -1,6%
Im abgelaufenen Monat

HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf

04.11.25 19:05 Uhr
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der HENSOLDT-Aktie abgegeben.

Im abgelaufenen Monat haben 3 Experten ihre Analyse der HENSOLDT-Aktie abgegeben.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 98,67 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 6,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der HENSOLDT-Aktie von 92,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--31.10.2025
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR-0,2224.10.2025
Deutsche Bank AG112,00 EUR21,4820.10.2025
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR-0,2220.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

