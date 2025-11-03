Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick auf Bilanz

BP präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

BP gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,127 USD je Aktie gegenüber 0,010 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 44,81 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 36,35 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,461 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,020 GBP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 179,61 Milliarden USD, gegenüber 148,05 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net