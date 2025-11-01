So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag
01.11.25 10:13 Uhr
So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.
Rohstoffe
2.884,00 USD 17,91 USD 0,62%
0,66 USD USD 0,64%
2.000,00 USD 14,00 USD 0,70%
1,61 EUR 0,01 EUR 0,44%
92,16 EUR -0,26 EUR -0,28%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
4,12 USD 0,17 USD 4,25%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.002,26 USD USD
2,90 USD 0,07 USD 2,39%
64,19 USD -0,79 USD -1,22%
539,50 USD -3,50 USD -0,64%
3,92 USD USD 0,01%
4.424,00 GBP 74,00 GBP 1,70%
92,90 USD -0,25 USD -0,27%
10.901,50 USD -47,50 USD -0,43%
2,37 USD 0,01 USD 0,56%
0,81 USD 0,01 USD 0,65%
4,31 USD 0,01 USD 0,17%
3,38 USD -0,09 USD -2,56%
16,92 USD 0,01 USD 0,06%
527,89 USD 0,34 USD 0,06%
15.055,00 USD 30,00 USD 0,20%
65,07 USD 0,35 USD 0,54%
60,98 USD 0,41 USD 0,68%
1,69 USD -0,04 USD -2,31%
1.440,50 USD USD
4.185,00 MYR -32,00 MYR -0,76%
1.572,00 USD USD
481,00 EUR 2,50 EUR 0,52%
10,27 USD 0,03 USD 0,29%
48,68 USD USD
321,40 USD 5,80 USD 1,84%
0,49 USD -0,01 USD -2,07%
11,00 USD 0,09 USD 0,80%
1,67 EUR -0,00 EUR -0,06%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
193,00 EUR 1,75 EUR 0,92%
3.170,00 USD 30,50 USD 0,97%
36.300,00 USD 295,00 USD 0,82%
0,14 USD USD 1,05%
Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.002,26 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.002,26 US-Dollar.
