So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag

01.11.25 10:13 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Vormittag | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.884,00 USD 17,91 USD 0,62%
News
Baumwolle
0,66 USD USD 0,64%
News
Bleipreis
2.000,00 USD 14,00 USD 0,70%
News
Dieselpreis Benzin
1,61 EUR 0,01 EUR 0,44%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,16 EUR -0,26 EUR -0,28%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,12 USD 0,17 USD 4,25%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.002,26 USD USD
News
Haferpreis
2,90 USD 0,07 USD 2,39%
News
Heizölpreis
64,19 USD -0,79 USD -1,22%
News
Holzpreis
539,50 USD -3,50 USD -0,64%
News
Kaffeepreis
3,92 USD USD 0,01%
News
Kakaopreis
4.424,00 GBP 74,00 GBP 1,70%
News
Kohlepreis
92,90 USD -0,25 USD -0,27%
News
Kupferpreis
10.901,50 USD -47,50 USD -0,43%
News
Lebendrindpreis
2,37 USD 0,01 USD 0,56%
News
Mageres Schwein Preis
0,81 USD 0,01 USD 0,65%
News
Maispreis
4,31 USD 0,01 USD 0,17%
News
Mastrindpreis
3,38 USD -0,09 USD -2,56%
News
Milchpreis
16,92 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
527,89 USD 0,34 USD 0,06%
News
Nickelpreis
15.055,00 USD 30,00 USD 0,20%
News
Ölpreis (Brent)
65,07 USD 0,35 USD 0,54%
News
Ölpreis (WTI)
60,98 USD 0,41 USD 0,68%
News
Orangensaftpreis
1,69 USD -0,04 USD -2,31%
News
Palladiumpreis
1.440,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.185,00 MYR -32,00 MYR -0,76%
News
Platinpreis
1.572,00 USD USD
News
Rapspreis
481,00 EUR 2,50 EUR 0,52%
News
Reispreis
10,27 USD 0,03 USD 0,29%
News
Silberpreis
48,68 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
321,40 USD 5,80 USD 1,84%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD -0,01 USD -2,07%
News
Sojabohnenpreis
11,00 USD 0,09 USD 0,80%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,06%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
193,00 EUR 1,75 EUR 0,92%
News
Zinkpreis
3.170,00 USD 30,50 USD 0,97%
News
Zinnpreis
36.300,00 USD 295,00 USD 0,82%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 1,05%
News

Kaum verändert zeigt sich am Vormittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 10:10 Uhr auf 4.002,26 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.002,26 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

