DAX-Performance

DAX in KW 44: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

01.11.25 02:33 Uhr
DAX KW 44: Diese Aktien zählen zu den Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.958,3 PKT -160,6 PKT -0,67%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 44 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 44/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.10.2025 und dem 31.10.2025. Stand ist der 31.10.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: adidas

adidas: -12,59 Prozent

Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Platz 39: Symrise

Symrise: -12,27 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 38: Zalando

Zalando: -8,18 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 37: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -7,28 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 36: Vonovia SE

Vonovia SE: -5,75 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 35: Brenntag SE

Brenntag SE: -4,43 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 34: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -4,02 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 33: QIAGEN

QIAGEN: -3,88 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 32: SAP SE

SAP SE: -3,81 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 31: Rheinmetall

Rheinmetall: -3,54 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 30: Beiersdorf

Beiersdorf: -3,41 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 29: Hannover Rück

Hannover Rück: -3,28 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 28: Bayer

Bayer: -2,97 Prozent

Quelle: Bayer AG

Platz 27: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -2,83 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 26: GEA

GEA: -2,52 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 25: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -2,44 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 24: BASF

BASF: -2,13 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 23: Daimler Truck

Daimler Truck: -2,03 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 22: Henkel vz

Henkel vz: -1,95 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 21: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,94 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 20: Scout24

Scout24: -1,86 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 19: Merck

Merck: -1,39 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 18: Allianz

Allianz: -1,30 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 17: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -1,13 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 16: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -0,63 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 15: BMW

BMW: -0,54 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 14: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -0,33 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 13: EON SE

EON SE: 0,34 Prozent

Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Platz 12: Siemens

Siemens: 0,80 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 11: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 1,53 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 10: Continental

Continental: 1,55 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 9: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 1,78 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 8: Fresenius SE

Fresenius SE: 2,08 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 7: Airbus SE

Airbus SE: 2,40 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 6: Infineon

Infineon: 2,46 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 5: Siemens Energy

Siemens Energy: 3,37 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 4: Commerzbank

Commerzbank: 4,20 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 3: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 4,58 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 2: RWE

RWE: 5,15 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 1: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 6,66 Prozent

Quelle: Terramara / pixelio.de

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

