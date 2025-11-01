DAX in KW 44: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 44/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.10.2025 und dem 31.10.2025. Stand ist der 31.10.2025.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: adidas
adidas: -12,59 Prozent
Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
Platz 39: Symrise
Symrise: -12,27 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 38: Zalando
Zalando: -8,18 Prozent
Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 37: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -7,28 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 36: Vonovia SE
Vonovia SE: -5,75 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 35: Brenntag SE
Brenntag SE: -4,43 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 34: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -4,02 Prozent
Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Platz 33: QIAGEN
QIAGEN: -3,88 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 32: SAP SE
SAP SE: -3,81 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 31: Rheinmetall
Rheinmetall: -3,54 Prozent
Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 30: Beiersdorf
Beiersdorf: -3,41 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 29: Hannover Rück
Hannover Rück: -3,28 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 28: Bayer
Bayer: -2,97 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 27: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -2,83 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 26: GEA
GEA: -2,52 Prozent
Quelle: GEA Group
Platz 25: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -2,44 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 24: BASF
BASF: -2,13 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 23: Daimler Truck
Daimler Truck: -2,03 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 22: Henkel vz
Henkel vz: -1,95 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 21: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,94 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 20: Scout24
Scout24: -1,86 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 19: Merck
Merck: -1,39 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 18: Allianz
Allianz: -1,30 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 17: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -1,13 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 16: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -0,63 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 15: BMW
BMW: -0,54 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 14: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -0,33 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 13: EON SE
EON SE: 0,34 Prozent
Quelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Platz 12: Siemens
Siemens: 0,80 Prozent
Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com
Platz 11: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 1,53 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 10: Continental
Continental: 1,55 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 9: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 1,78 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 8: Fresenius SE
Fresenius SE: 2,08 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 7: Airbus SE
Airbus SE: 2,40 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 6: Infineon
Infineon: 2,46 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 5: Siemens Energy
Siemens Energy: 3,37 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Platz 4: Commerzbank
Commerzbank: 4,20 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 3: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): 4,58 Prozent
Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 2: RWE
RWE: 5,15 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 1: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 6,66 Prozent
Quelle: Terramara / pixelio.de
