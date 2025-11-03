DAX24.160 +0,8%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,79 -0,4%Gold3.999 -0,1%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
1. Februar 2026

Medios-Aktie verteuert sich: Nachfolger für scheidenden Unternehmenschef gefunden

03.11.25 10:40 Uhr
Medios-Aktie gewinnt: Neuer Unternehmenschef gefunden | finanzen.net

Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat einen neuen Unternehmenschef gefunden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
12,24 EUR 0,04 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
16.782,8 PKT 50,8 PKT 0,30%
Charts|News|Analysen

Der Aufsichtsrat habe Thomas Meier als Mitglied des Vorstands und zum neuen Unternehmenschef bestellt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag mit. Er tritt das Amt am 1. Februar 2026 an und folgt auf Matthias Gärtner, der das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2025 leiten wird. Meier ist derzeit Unternehmenschef des Schweizer Chemieunternehmens Bachem, das sich unter anderem auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden spezialisiert hat.

Die Medios-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent höher bei 12,34 Euro.

/mne/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Medios AG

Nachrichten zu Medios AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Medios AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Medios BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.08.2025Medios KaufenWarburg Research
14.05.2025Medios BuyDeutsche Bank AG
13.05.2025Medios KaufenWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Medios BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.08.2025Medios KaufenWarburg Research
14.05.2025Medios BuyDeutsche Bank AG
13.05.2025Medios KaufenWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Medios AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen