Medios Aktie

12,94 EUR -0,26 EUR -1,97 %
FSE
Marktkap. 309,64 Mio. EUR

KGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC

ISIN DE000A1MMCC8

Symbol MEDOF

08:16 Uhr
Medios AG
Medios AG
12,94 EUR -0,26 EUR -1,97%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe im dritten Quartal die Markterwartungen mit dem Umsatz um fünf Prozent übertroffen, schrieb Michael Heider am Dienstgabend. Der Nettogewinn liege sogar um fast ein Viertel über seiner Schätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,70 €		 Abst. Kursziel*:
112,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
108,66%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

08:16 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Medios Buy Warburg Research
03.11.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 Medios Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Nachrichten zu Medios AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 11.11.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 11.11.25
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
wikifolio Erfreuliche Entwicklung bei Medios
StockXperts Medios: Starkes Umsatzwachstum
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
Aktien-Global Medios: Starkes Umsatzwachstum
dpa-afx Medios-Aktie klar erholt: Starkes Arzneimittelgeschäft treibt - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: Medios AG achieves strong growth in earnings and profit margin in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: Thomas Meier becomes new CEO of Medios AG
EQS Group EQS-News: Medios AG: Reallocation of Bencis shares
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Correction of a release from 27/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
