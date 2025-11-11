Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

08:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe im dritten Quartal die Markterwartungen mit dem Umsatz um fünf Prozent übertroffen, schrieb Michael Heider am Dienstgabend. Der Nettogewinn liege sogar um fast ein Viertel über seiner Schätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:39 / GMT

