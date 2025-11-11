Medios Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Medios von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialpharmaunternehmen habe im dritten Quartal die Markterwartungen mit dem Umsatz um fünf Prozent übertroffen, schrieb Michael Heider am Dienstgabend. Der Nettogewinn liege sogar um fast ein Viertel über seiner Schätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,70 €
|Abst. Kursziel*:
112,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
108,66%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
