Medios-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
Medios-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Gute Geschäfte

Medios-Aktie klar erholt: Starkes Arzneimittelgeschäft treibt - Prognose bestätigt

11.11.25 09:36 Uhr
Medios-Aktie profitiert: Prognose dank starkem Arzneimittelgeschäft bestätigt | finanzen.net

Florierende Arzneimittelverkäufe und ein starkes internationales Geschäft haben das Spezialpharmaunternehmen Medios im dritten Quartal angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
13,20 EUR 0,66 EUR 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um rund neun Prozent auf gut 538 Millionen Euro, wie das SDAX-Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag hingegen mit rund 24 Millionen Euro um zweieinhalb Prozent unter dem Vorjahresniveau - seinerzeit hatte Medios allerdings nach eigenen Angaben durch einen inflationsbedingten positiven Einmaleffekt einen Rekordwert erzielt.

Nach Steuern schwoll der Gewinn in jetzigen Berichtszeitraum hingegen deutlich auf 7,2 Millionen Euro an, nach zuvor rund 4 Millionen. Dabei profitierte Medios unter anderem von geringeren Sondereffekten. Das Management um den scheidenden Konzernchef Matthias Gärtner bestätigte seine Jahresziele. Wie bereits bekannt, verlässt der Manager zum Jahresende Medios, sein Nachfolger Thomas Meier übernimmt zum 1. Februar den Chefposten.

Medios-Aktie klar erholt - Geschäftszahlen besser als gedacht

Aktien von Medios haben am Dienstagmorgen nach Neunmonatszahlen zur Erholung angesetzt.

Die Papiere des Spezialpharmaunternehmens kletterten via XETRA zuletzt um 10,21 Prozent auf 13,38 Euro.

Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Markterwartungen übertroffen, lobte ein Börsianer. Nach zuletzt eher unterdurchschnittlichem Kursverlauf sieht er Aufholpotenzial.

Medios-Aktien hatten zuletzt von ihrem Jahreshoch Anfang September um ein Viertel korrigiert. 2025 liegen sie inzwischen sogar 8 Prozent im Minus.

BERLIN (dpa-AFX)

