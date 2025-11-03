DAX24.150 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,65 -1,7%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1518 -0,2%Öl64,75 -0,5%Gold4.003 ±0,0%
Medios: Neuer CEO im Anmarsch

03.11.25 10:55 Uhr

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts.
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Medios: Neuer CEO im Anmarsch | finanzen.net

Klärung der Nachfolge für CEO Gärtner könnte die Aktie beleben.

Thomas Meier, zuvor CEO bei der börsennotierten Bachem Holding in der Schweiz, wird bei Medios die Nachfolge von Matthias Gärtner antreten. Gärtner hatte im Frühjahr bereits angekündigt, das Unternehmen zum Jahresende 2025 zu verlassen. Thomas Meier soll Medios nun in die nächste Entwicklungsphase führen. Die zuletzt spürbar unter Druck geratene Aktie dürfte von der Personalie profitieren.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier:

zum Artikel

Gute Chancen auf eine größere Kurserholung bestehen auch bei DEWB, wobei die Entwicklung stark von einer Beteiligung abhängt, mehr dazu hier: zum Artikel

Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.100 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand 25.10.25) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

