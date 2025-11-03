Medios: Neuer CEO im Anmarsch

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Klärung der Nachfolge für CEO Gärtner könnte die Aktie beleben.

Thomas Meier, zuvor CEO bei der börsennotierten Bachem Holding in der Schweiz, wird bei Medios die Nachfolge von Matthias Gärtner antreten. Gärtner hatte im Frühjahr bereits angekündigt, das Unternehmen zum Jahresende 2025 zu verlassen. Thomas Meier soll Medios nun in die nächste Entwicklungsphase führen. Die zuletzt spürbar unter Druck geratene Aktie dürfte von der Personalie profitieren.

