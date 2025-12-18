JDC Group: Die Trends zeigen klar nach oben

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Nach den Neunmonatszahlen ist der Aktie der JDC Group mit etwas Verzögerung eine charttechnisch wichtige kurzfristige Bodenbildung gelungen. Damit sieht es auch für eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals gut aus.

Die Aktie der JDC Group hat im November eine größere Konsolidierung gestartet, nachdem zuvor eine neue Attacke auf das Jahreshoch erfolglos geblieben war. Auch die Zahlen für das dritte Quartal haben diesen Trend zunächst nicht drehen können, obwohl sie durchaus beeindruckend ausgefallen sind: Während der Umsatz zwar nur moderat zulegte, um 5,6 Prozent auf 55,1 Mio. Euro, konnte das bereinigte operative Ergebnis um fast 50 Prozent auf 3,45 Mio. Euro ausgeweitet werden.

Kurzfristige Bodenbildung

Mit etwas Verzögerung haben die Anleger ihre Einschätzung der Zahlen aber offensichtlich doch noch einmal überdacht und der Aktie in der zweiten Novemberhälfte und im bisherigen Dezember zu einer kurzfristigen Bodenbildung im Bereich zwischen 25 und 26 Euro verholfen.

Test des Ausbruchniveaus

Charttechnisch ist das durchaus von Bedeutung, denn knapp darunter bewegen sich mehrere Zwischenhochs aus der Seitwärtskonsolidierungsphase von Anfang 2024 bis zum Frühjahr 2025, die dem Anstieg auf ein neues Mehrjahreshoch in diesem Sommer vorausging. Damit wurde dieses Ausbruchniveau mit der jüngsten Abwärtsbewegung noch einmal getestet – und bislang sieht es so aus, als würde die Aktie letztlich nach oben abprallen.

Intakter mittelfristiger Aufwärtstrendkanal

Damit könnte der mittelfristige Aufwärtstrendkanal, in dem sich die Aktie seit dem Herbst 2023 befindet, weiter Bestand haben. Aktuell liegt der Kurs in etwa in der Mitte des Kanals, das untere Ende verläuft bei ca. 21 Euro, das obere Ende bei etwa 34 Euro. Viel Luft nach oben, wenn die Aktie den Ausbruch aus dem Sommer bestätigen kann.

Fazit

Die Aktie der JDC Group bewegt sich seit zwei Jahren in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. In dessen Rahmen gab es eine längere Seitwärtsbewegung, aus der im Sommer der Ausbruch nach oben gelungen ist. Dieser Ausbruch wird aktuell noch einmal getestet. Prall die Aktie am Ende nach oben ab, hat sie perspektivisch im Rahmen des Trendkanals zunächst Platz bis mindestens 34 Euro.

