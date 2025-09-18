Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

11:51 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die attraktive Rendite auf den Free Cash Flow und die Bewertung sollten die Unsicherheiten durch die Veränderungen im Management des Pharmaunternehmens überlagern, schrieb Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Potenzial zum Kursziel von rund 70 Prozent sei hoch./mf/stk

