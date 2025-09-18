Medios Aktie
Marktkap. 366,26 Mio. EURKGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die attraktive Rendite auf den Free Cash Flow und die Bewertung sollten die Unsicherheiten durch die Veränderungen im Management des Pharmaunternehmens überlagern, schrieb Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Potenzial zum Kursziel von rund 70 Prozent sei hoch./mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,74 €
|Abst. Kursziel*:
40,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,34%
|
Analyst Name:
Michael Heider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Medios AG
|11:51
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|Medios kaufen
|Warburg Research
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Medios kaufen
|Warburg Research
|11:51
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|Medios kaufen
|Warburg Research
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Medios kaufen
|Warburg Research
|11:51
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Medios Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|Medios kaufen
|Warburg Research
|14.05.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Medios kaufen
|Warburg Research