DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Kursrally

Medios-Aktien brechen aus Abwärtstrend aus - Berenberg mit Ziel 27 Euro

12.11.25 12:39 Uhr
Medios-Aktie zieht dank positiver Analystenbewertung an | finanzen.net

Die Aktie von Medios hat ihre Kursrally am Mittwoch nach tags zuvor besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Medios AG
15,00 EUR 1,80 EUR 13,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
16.206,7 PKT 259,8 PKT 1,63%
Charts|News|Analysen

Beigetragen haben dürfte dazu auch ein positiver Analystenkommentar der Privatbank Berenberg mit einem auf 27 Euro hochgesteckten Kursziel.

Mit einem Kursgewinn am Dienstag von 4,5 Prozent und dem aktuellen Kurssprung um 15,3 Prozent auf 14,62 Euro gelang es den Papieren des Spezialpharmaunternehmens, den seit Anfang Oktober laufenden Korrekturtrend zu brechen. Damit sind sie nun auch zurück auf dem höchsten Stand seit dem 8. Oktober. Die 15-Euro-Marke stellt jetzt die nächste Hürde zu einem weiteren Zwischenhoch von Mitte September dar. Im Jahresverlauf steht ein Plus von etwas mehr als 9 Prozent zu Buche.

Positive Impulse dürfte an diesem Tag auch Berenberg-Analyst Michael Heider geliefert haben. Er hob sein Kursziel von 25 auf 27 Euro an und bekräftigte seine Kaufempfehlung "Buy". Damit sieht er immer noch ein Kurspotenzial für die im SDAX notierte Aktie von etwas mehr als 85 Prozent. Heider lobte nicht nur den über den Erwartungen gelegenen Umsatz im dritten Quartal, sondern vor allem auch den sehr starken Nettogewinn und den Barmittelzufluss.

Der Nettogewinn liege um fast 25 Prozent über seiner Schätzung, schrieb er. Darüber hinaus habe sich der operative Mittelzufluss der ersten neun Monate auf 53 Millionen Euro erhöht, nach 28 Millionen im Vorjahr. "Dies untermauert das Investitionsargument, das wir in unserem Bericht 'Fokus auf Cash-Generierung' vom 18. September dargelegt haben", resümierte er und hob wegen der sichtbarer gewordenen Ertragskraft seine Prognosen und damit auch sein Kursziel an.

Medios ist erst Mitte Oktober wieder in den SDAX der Nebenwerte unterhalb des MDAX zurückgekehrt.

/ck/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Nachrichten zu Medios AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Medios AG

DatumRatingAnalyst
11:31Medios BuyDeutsche Bank AG
08:16Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Medios BuyWarburg Research
03.11.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:31Medios BuyDeutsche Bank AG
08:16Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Medios BuyWarburg Research
03.11.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025Medios BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Medios AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen