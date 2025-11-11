DAX 24.370 +1,2%ESt50 5.791 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,69 -0,7%Gold 4.128 +0,0%
Medios Aktie

14,58 EUR +1,76 EUR +13,73 %
STU
Marktkap. 309,64 Mio. EUR

KGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC

ISIN DE000A1MMCC8

Symbol MEDOF

Deutsche Bank AG

Medios Buy

11:31 Uhr
Medios Buy
Medios AG
14,58 EUR 1,76 EUR 13,73%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal habe nicht überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Cashflow des Spezialpharmaunternehmens habe sich aber stark entwickelt./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
14,30 €		 Abst. Kursziel*:
25,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
14,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Medios AG

11:31 Medios Buy Deutsche Bank AG
08:16 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.25 Medios Buy Warburg Research
03.11.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Medios AG

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 11.11.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 11.11.25
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Medios auf 'Buy' - Ziel 26 Euro
wikifolio Erfreuliche Entwicklung bei Medios
StockXperts Medios: Starkes Umsatzwachstum
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell
Aktien-Global Medios: Starkes Umsatzwachstum
dpa-afx Medios-Aktie klar erholt: Starkes Arzneimittelgeschäft treibt - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: Medios AG achieves strong growth in earnings and profit margin in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: Thomas Meier becomes new CEO of Medios AG
EQS Group EQS-News: Medios AG: Reallocation of Bencis shares
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Medios AG: Correction of a release from 27/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
