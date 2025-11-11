Medios Aktie
Marktkap. 309,64 Mio. EURKGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
Medios Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Medios mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal habe nicht überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Cashflow des Spezialpharmaunternehmens habe sich aber stark entwickelt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
14,30 €
|Abst. Kursziel*:
25,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
14,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Medios AG
|11:31
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Medios Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
