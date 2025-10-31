Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Medios Buy

13:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Ende der Unsicherheit um die Nachfolge des Firmenchefs sei eine gute Nachricht, schrieb Michael Heider am Montag nach der Nachricht, dass Thomas Meier am 1. Februar 2026 das Amt übernimmt. Damit habe man einen extrem erfahrenen Manager mit starker Historie gefunden. Insbesondere verfüge Meier durch die Führung der Schweizer Bachem über Expertise in der Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO), was für die Expansionsbestrebungen von Medios relevant sei./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG