Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BioNTech, TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie gewinnt: Eigenkapitalanforderungen sinken leicht Deutsche Bank-Aktie gewinnt: Eigenkapitalanforderungen sinken leicht
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Medios Aktie

Medios Aktien-Sparplan
12,30 EUR +0,12 EUR +0,99 %
STU
Marktkap. 311,17 Mio. EUR

KGV 26,10 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC

ISIN DE000A1MMCC8

Symbol MEDOF

Aktie in diesem Artikel
Medios AG
12,30 EUR 0,12 EUR 0,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Ende der Unsicherheit um die Nachfolge des Firmenchefs sei eine gute Nachricht, schrieb Michael Heider am Montag nach der Nachricht, dass Thomas Meier am 1. Februar 2026 das Amt übernimmt. Damit habe man einen extrem erfahrenen Manager mit starker Historie gefunden. Insbesondere verfüge Meier durch die Führung der Schweizer Bachem über Expertise in der Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO), was für die Expansionsbestrebungen von Medios relevant sei./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 10:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,74 €		 Abst. Kursziel*:
40,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
103,25%
Analyst Name:
Michael Heider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

