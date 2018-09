Geldanlage für Rentner: Mit Sicherheit zur Rendite im Ruhestand

Sind Aktien im hohen Alter eine schlechte Idee? - Nein, nicht zwangsläufig. Eine althergebrachte Faustregel sagt zwar, dass die Aktienquote mit steigendem Alter abnehmen sollte, empirisch betrachtet macht dies jedoch nur wenig Sinn. Denn Anleger, die im Laufe ihres Lebens die Aktienquote kontinuierlich erhöhen, erzielen auch im Ruhestand eine deutlich höhere Rendite als Investoren, die schon frühzeitig in volatilitäts- und renditearme Anleihen umschichten.

Geldanlage in der Nullzinsphase

Viele angehenden Rentner erachten das Verlustrisiko bei einem klassischen Aktien-, ETF- oder Aktienfonds-Investment als zu unkalkulierbar und fokussieren sich aus diesem Grund auf die scheinbar risikolosen Geldanlagen wie Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, Sparbriefe oder Kapitallebensversicherungen. Diese gängigen Sparprodukte sind in Zeiten einer anhaltenden Nullzinsphase allerdings eher Renditekiller als Renditebringer.

Das Tagesgeldkonto bietet keinen Inflationsausgleich

Seit spätestens Mai 2018 steht die Inflationsrate in Deutschland wieder über oder auf dem Niveau von zwei Prozent. Dies beutet, dass die Verbraucherpreise in Deutschland um rund zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Um nun mit einer Investition einen realen Zuwachs oder zumindest einen Werterhalt zu erzielen, muss die Investitionsrendite mindestens auf Höhe der Teuerungsrate liegen. Da das altbewährte Sparbuch oder das Tages- und Festgeldkonto nicht einmal annähernd solche hohen Guthabenzinsen bezahlen, eignen sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nur bedingt als Geldanlage.

Höhere Lebenserwartung schafft neuen Anlagehorizont

Seit den 60er-Jahren hat sich die Lebenszeit der Ruheständler verdoppelt. Während die Menschen damals noch rund zehn Jahre ihr arbeitsfreies Lebens genießen konnten, sind es heute im Durchschnitt bereits rund 20 Jahre. Die längere Lebenserwartung erhöht damit auch den potenziellen Anlagehorizont des einzelnen Investors. Denn die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der Aktienanlage steigt überproportional mit der Anlagedauer, denn es müssen selbstverständlich auch Verlustperioden einkalkuliert werden. Dementsprechend sollten sich angehende Rentner und Pensionäre nicht kategorisch vom Aktienmarkt abwenden.

Die Aktienquote muss mit dem Risikoprofil übereinstimmen

Wie ein perfektes Depot im Alter aussehen kann, ist eine individuelle Frage, die jeder Investor für sich selbst beantworten muss. Wem es schlaflose Nächte bereitet, wenn die Kurse einmal auf Tauchstation gehen und das Vermögen schwindet, sollte seine Aktienquote jedoch nicht allzu hoch ansetzen. Wer hingegen an der Renditeschraube drehen möchte, kann auch noch im fortgeschrittenen Alter ein Drittel seines Vermögens in Aktien investieren. Wie hoch die Aktienquote im Einzelfall ausfallen darf, hängt dabei immer von der individuellen Risikoneigung des Anlegers ab.

Faustformel für risikoaverse Investoren

Sehr konservative Anleger können ihre Anlageentscheidung natürlich auch nach der Faustformel "Aktienquote = 100 minus Lebensalter" gestalten. Das bedeutet, dass ein 65-jähriger Rentner höchstens noch 35 Prozent seines Vermögens in Aktien anlegen sollte. Bei einem beispielsweise 78-Jährigen wären es nach der Formel nur noch 22 Prozent. Diese Strategie sorgt zwar für eine relativ hohe Sicherheit im Depot, die jedoch zu Lasten der Rendite geht.

Fonds statt Einzelaktien

Ruheständlern, denen die Auswahl von Einzelaktien zu mühselig und kompliziert erscheint, können problemlos in einem kostengünstigen und gut diversifizierten ETF, also einen börsengehandelten Indexfonds, investieren. Wer doch lieber auf Riester- und Lebensversicherungsprodukte setzen möchte, kann aber auch hier den Aktienanteil erhöhen.

Ein ETF für die ganze Welt

Bei einer Investition in einen ETF müssen Anleger darauf achten, dass der Fonds über viele Regionen und Branchen hinweg diversifiziert ist. Mit einem ETF auf den MSCI World und einem auf den MSCI Emerging Markets lässt sich so bereits eine optimale Streuung erreichen. Anleger, die das globale Aktienuniversum in nur einem ETF abbilden möchten und einen Fokus auf dividendenstarke Unternehmen haben, können zum Beispiel auch einen ETF auf den FTSE All-World High Dividend Yield Index kaufen. Dieser ausschüttende ETF investiert in rund 1.300 Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen aus Industrie- und Schwellenländern.

Die Investments müssen ausreichend diversifiziert werden

Damit die Volatilität des Portfolios der Risikoneigung eines Ruheständlers gerecht werden kann, sollte das Depot neben Aktien vor allem auch festverzinsliche Wertpapiere wie Staats- und Unternehmensanleihen enthalten. Ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen minimiert nämlich das Gesamtrisiko des Anlegers, da die nicht miteinander korrelierenden Asset-Klassen dazu beitragen, die Volatilität des Gesamtportfolios auf ein Minimum zu reduzieren.

Wie bei Aktien empfiehlt sich auch bei Anleihen eine gute Risikodiversifikation. Investoren, die über ETFs in Anleihen investieren möchten, sollten ihr Kapital jedoch in mehrere verschiedene Fonds investieren, um eine maximale Diversifikation zu erzielen. Bei ETFs auf Staat- und Unternehmensanleihen sollten jedoch gerade Pensionäre darauf achten, dass die Bonitätsnoten der Rentenpapiere mit dem persönlichen Risikoprofil übereinstimmen. Wie überall in der Finanzwelt gilt auch bei Anleihen: Mehr Rendite, mehr Risiko.

Mietertrag statt Zins und Dividende

Neben festverzinslichen Wertpapieren und Aktien können für Senioren auch Immobilen interessant sein. Für den Kauf einer Immobilie muss jedoch eine weitaus größere Summe an Kapital zur Verfügung gestellt werden als bei einer Investition in Unternehmensbeteiligungen. Allerdings bietet eine vermietete Immobile eine gute Chance für regelmäßige Kapitalerträge. Ob man sich im hohen Alter jedoch noch mit möglicherweise schwierigen Mietern herum ärgern möchte, muss man für sich selbst abwägen.



Pierre Bonnet / finanzen.net

