MSCI World-ETF - die besten ETF Fonds auf den MSCI World Index

Ein börsengehandelter Indexfonds (ETF) auf den MSCI World bildet den Weltaktienindex möglichst exakt ab, im Optimalfall 1:1. Steigt der MSCI World ein Prozent, dann steigt auch Ihr MSCI World-ETF ein Prozent.



Mit einem MSCI World-ETF partizipieren Sie als Anleger an den Kursgewinnen und an den Dividenden der in diesem Index gelisteten Unternehmen. Den größten Anteil bilden mit annähernd 60 Prozent US-Konzerne, unter anderem Apple, Microsoft und Amazon.



Mit mehr als 1.600 Aktien aus 23 Ländern (neben den USA unter anderem Japan, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) bietet der MSCI World eine sehr breite Streuung über Länder, Branchen und Währungen - eine perfekte Grundlage für ein gut diversifiziertes Portfolio.

Der MSCI World Index - das perfekte Basisinvestment

Der internationale Aktienindex MSCI World bildet die Wertentwicklung von über 1.600 Unternehmen aus den weltweit wichtigsten Industriestaaten ab. Mit einem Anteil von rund 60 Prozent haben US-Konzerne standardmäßig ein hohes Gewicht in diesem Index. Neben den IT-Firmen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook sind beispielsweise auch der Ölkonzern Exxon Mobil und die Bank JPMorgan Chase & Co. im MSCI World enthalten. Insgesamt sind im Weltaktienindex, wie der MSCI World auch genannt wird, Unternehmen aus 23 Industriestaaten gelistet, unter anderem auch Firmen aus Japan, Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie aus kleineren Ländern wie Singapur, Belgien und Irland.

Der MSCI World Index ist der am breitesten gestreute Aktienindex überhaupt. Der vom Finanzdienstleister Morgan Stanley Capital International (MSCI) herausgegebene Index kann dadurch Schwankungen am Aktienmarkt besser ausgleichen als kleinere oder weniger diversifizierte Aktienindizes. Im Gegensatz zum Beispiel zum DAX streut der MSCI World nicht nur über Unternehmen und Branchen, sondern eben auch über Länder. Vorteil: Der MSCI World wird dadurch von Marktschwankungen weniger stark getroffen. Nachteil: Bei einem langfristigen Investment kann Sie diese besonders breite Streuung im Vergleich zum DAX auch Performance kosten, weil in einem globalen Kursbarometer wie dem MSCI World auch Titel aus wirtschaftlich schwächeren Regionen enthalten sind. Deutschland wird sehr wahrscheinlich auch in Zukunft zu einem der wirtschaftlich stärksten Länder in der Welt gehören, im Gegensatz vielleicht zu Japan, Belgien oder Singapur - hier nehmen wir den MSCI World noch etwas genauer unter die Lupe.

Der MSCI World eignet sich in jedem Fall sehr gut als Basis für ein gemischtes Anlageportfolio - diese Tatsache sowie seine Entwicklung in der Vergangenheit machen ihn für Privatanleger besonders interessant: Wer in den vergangenen 20 Jahren im MSCI World Index investiert war, konnte durchschnittlich eine jährliche Rendite von über zehn Prozent erzielen (beachten Sie, dass die Wertentwicklung des Index' in der Vergangenheit kein Hinweis auf die Entwicklung in der Zukunft ist). Um von der Wertsteigerung des globalen Kursbarometers zu profitieren, müssen Sie aber nicht jede Aktie einzeln kaufen - das wäre bei mehr als 1.600 Unternehmen auch kaum zu bewältigen. Stattdessen können Sie mit einem ETF, also einem börsengehandelten Indexfonds, besonders elegant an der Wertenwicklung des MSCI World teilhaben. Wie das funktioniert, wie Sie den passenden ETF Fonds auf den Weltaktienindex finden und warum ein MSCI World-ETF nicht gleich ein MSCI World-ETF ist, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Warum überhaupt ein ETF?

Exchange-traded funds (ETFs) sind börsengehandelte Fonds und werden auch als Indexfonds bezeichnet, weil sie einen Aktienindex im Optimalfall 1:1 nachbilden - in guten wie in schlechten Zeiten. Ein Indexfonds auf den DAX bildet den deutschen Leitindex nach, ein MSCI World-ETF den Weltaktienindex MSCI World. Ändert sich die Zusammensetzung des MSCI World, weil ein Unternehmen nicht mehr den Anforderungen des Weltaktienindex' genügt und deshalb durch ein anderes Unternehmen ersetzt wird, dann ändert sich automatisch auch die Zusammensetzung des MSCI World-ETFs.

Dieses passive "Fondsmanagement" unterscheidet sich von einem aktiv gemanagten Fonds, bei dem ein Fondsmanager darüber entscheidet, welche Aktien er kauft. Trifft der Fondsmanager gute Entscheidungen, dann schneidet sein Investmentfonds womöglich besser ab als ein Aktienindex. Das allerdings kommt nur in den seltensten Fällen vor, wie eine Studie der Ratingagentur Morningstar zeigt: Nur zehn Prozent aller weltweit agierenden Fondsmanager erzielen nach Kosten ein besseres Ergebnis als der Weltaktienindex MSCI World, der als der Vergleichsmaßstab (Benchmark) schlechthin gilt.

Ein ETF kann sich zwar nie besser entwickeln als der Markt, ein ETFs ist aber auch nie schlechter als die Entwicklung des zugrundeliegenden Index'. Blicken wir etwas genauer auf das Ergebnis der Morningstar-Studie, dann wird klar, warum ein Investment via Indexfonds Teil eines gemischten Anlageportfolios sein sollte: Wenn zehn Prozent aller weltweit agierenden Fondsmanager ein besseres Ergebnis als der Weltaktienindex MSCI World erzielen, dann schaffen dies folglich 90 Prozent nicht. Die Investmentfonds von 90 Prozent aller weltweit agierenden Fondsmanager schneiden also schlechter ab als der Weltaktienindex - und somit auch schlechter als ein ETF auf den MSCI World.

Fakt ist, dass ein ETF den Anleger deutlich weniger kostet als ein aktiv gemanagter Investmentfonds. Ein Aktien-ETF kopiert lediglich einen Aktienindex, weder ein Fondsmanager noch ein Anleger muss aktiv Anlageentscheidungen treffen. Das kostet weniger Nerven und vor allem weniger Geld.

MSCI World-ETF ist nicht gleich MSCI World-ETF

Ein Investment via ETF in den MSCI World ist nicht nur eine grundsolide Anlage. Wenn Sie langfristig Vermögen aufbauen wollen, ist ein MSCI World-ETF auch ein renditestarkes Investment, das in der Vergangenheit andere Anlageformen wie Tagesgeld, Festgeld oder einen Banksparplan deutlich übertroffen hat. Aber es gibt Unterschiede von einem MSCI World-ETF zum anderen: Je nach Anbieter und Replikationsmethode wird die Entwicklung des zugrundeliegenden Index mehr oder weniger exakt nachgebildet. Dies entscheidet letztlich über die Rendite, die Sie als Anleger erzielen können. Beeinflusst wird Ihre Rendite auch von der Gesamtkostenquote, die sich ebenfalls von einem Anbieter zum anderen unterscheidet - folgende Kriterien müssen Sie bei der Auswahl eines MSCI World-ETFs beachten:

Die Replikationsmethode:

ETFs bilden einen Index auf zwei unterschiedlichen Wegen nach: direkt oder indirekt.kaufen und verkaufen die Originalaktien des zugrundeliegenden Index. Ein MSCI World-ETF mit direkter Replikationsmethode kauft und verkauft also tatsächlich die im Weltaktienindex enthaltenen Wertpapiere. Bei der Vollreplikation besitzt der ETF-Anbieter sogar die AktienTitel des zugrundeliegenden Index in physischer Form.hingegen kaufen und verkaufen nicht die Aktien, die in dem Index enthalten sind. Wenn Sie mehr zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Replikationsmethoden erfahren wollen, dann empfehlen wir Ihnen die Ratgeber "ETF kaufen" und "ETF-Sparplan"

Die Ausschüttungsart:

Mit einem MSCI World-ETF partizipieren Sie an den Kursgewinnen und an den Dividenden der im MSCI World gelisteten Unternehmen. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, was mit Ihren erzielten Erträgen geschehen soll. Wenn Sie die Dividenden der Aktien gutgeschrieben bekommen möchten, dann müssen Sie sich für einen ausschüttenden ETF entscheiden. Die Erträge aus Ihrem ETF können Sie dann alternativ anlegen oder für Konsumausgaben nutzen. ETFs, die alle Dividenden wieder anlegen, nennen sich thesaurierende ETFs. Sie profiteren von einer Art Zinseszinseffekt, da sich der Wert des ETFs nicht nur Kursgewinne erhöht, sondern auch durch erzielte Erträge.

Der Tracking Error:

Damit wird die Differenz zwischen der Performance des ETFs und der Kursentwicklung des zugrundeliegenden Index' bezeichnet. Der Tracking Error misst also die Abweichung der Fondsperformance von der Indexperformance. Je größer die Abweichung zwischen ETF und Index, desto größer sind die entstehenden Kosten. Der Tracking Error stellt folglich eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale von ETFs dar.

Die Anlagekosten: Die Kosten sind wie kaum ein anderer Faktor für den Anlageerfolg entscheidend. Das Gute: Die Kosten können Sie besonders leicht beeinflussen. Da die Anlagekosten eine so große Bedeutung haben, beschäftigen wir uns in diesem Ratgeber sehr ausführlich damit - lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr.

Die Anlagekosten ...

Ob Sie in ein ETF auf den MSCI World investieren, Aktien kaufen oder Ihr Geld in Investmentfonds anlegen - die Anlagekosten können über Erfolg und Misserfolg eines Investments entscheiden. Die Kostenkontrolle ist deshalb ein wichtiger Faktor beim Vermögensaufbau - gerade für den langfristigen Erfolg (lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber "Geldanlage").

Um die Kosten von ETFs zu vergleichen, hilft Ihnen die Gesamtkostenquote, auch als Total Expense Ratio (TER) bezeichnet. Anders als der Name vermuten lässt, spiegelt die TER allerdings nicht alle Kosten wider, die TER gibt nur die laufenden Kosten pro Jahr an, zum Beispiel die jährliche Verwaltungsgebühr des ETFs sowie die Index-Lizenzgebühr, Anwaltskosten, Verwaltung, Marketing und viele weitere Kosten mehr.

Neben der Gesamtkostenquote (TER) müssen Sie als Anleger auch die sogenannte TCO (Total Cost of Ownership) beachten, also die Gesamtheit der Kosten über die gesamte Haltedauer einer Investition. Hierzu zählen unter anderem Steuern sowie Ausgaben für Kauf und Verkauf der einzelnen Aktien bei physisch nachgebildeten ETFs. Bei synthetisch nachgebildeten ETFs fällt die sogenannte Swapgebühr an, die beim Tausch (Swap) verschiedener Wertpapiere des ETF-Emittenten mit einer anderen Bank anfällt (mehr zum Swapgeschäft bei synthetisch replizierenden ETFs erfahren Sie in unserem Ratgeber "ETF-Sparplan"). Die Total Cost of Ownership wird leider selten von den ETF-Anbietern veröffentlicht. Der Grund: Für die TER existieren gesetzliche Regelungen, die die Kennzahl vergleichbar machen, für TCO bestehen diese noch nicht. Dennoch sollten Sie die TCO bei der ETF-Auswahl berücksichtigen.

Daneben gibt es noch externe Ausgaben, die bei jedem Börseninvestment anfallen, zum Beispiel Depotgebühren, Ordergebühren und weitere Handelsgebühren. Diese Kosten können Sie am einfachsten unter Kontrolle halten. Zunächst gilt es ein Wertpapierdepot zu eröffnen, das günstig oder sogar kostenlos ist. Ordergebühren, die unabhängig vom Ordervolumen immer gleich hoch sind, machen die Kosten, die beim Kauf und Verkauf von Aktien, ETFs oder Zertifikaten entstehen, leichter kalkulierbar. Wollen Sie mit einem Sparplan regelmäßig, zum Beispiel monatlich, Anteile eines ETFs kaufen und damit langfristig ein Vermögen aufbauen, dann sollte Ihr Broker oder Ihre Bank kostenlose Sparpläne anbieten.

Unsere Empfehlung : Im finanzen.net Brokerage Depot zahlen Sie weder Depot- noch Kontoführungsgebühren, die Ordergebühren sind volumenunabhänig und über 170 Sparpläne auf Investmentfonds, Zertifikate, ETCs und ETFs kosten keinen Cent. Einige andere Anbieter können mit einem ähnlichen Angebot aufwarten, unter anderem die onvista bank, Comdirect oder Flatex. Flatex bietet eine besonders große Auswahl an ETFs, verlangt aber seit Anfang 2017 Strafzinsen auf das Verrechnungskonto (mehr dazu lesen Sie hier) und hat erst kürzlich die Ordergebühren für seine Kunden erhöht (mehr dazu lesen Sie hier). Auf der Suche nach dem passenden Anbieter hilft Ihnen unser Online-Broker-Vergleich.

... und der Erfolg eines MSCI World-ETF

Der MSCI World wird in drei unterschiedlichen Varianten berechnet: als Kurs-, Brutto- und Nettoindex. Der sogenannte Kursindex kann als Grundmodell bezeichnet werden, er gibt nur die reinen Kursgewinne der Aktien wieder. Bei der zweiten Variante, dem MSCI-World-Bruttoindex, fließen ausgeschüttete Dividenden wieder in den Index zurück, so wie bei einem thesaurierenden Fonds. Dadurch entwickelt sich der Bruttoindex, auch als Total-Return-Index oder Performance-Index bezeichnet, deutlich besser als der Kursindex.

Auch beim Nettoindex werden die Dividenden wieder investiert. Quellensteuern, die einige Länder bei der Ausschüttung von Dividenden erheben, werden allerdings abgezogen. Für deutsche Anleger, die über ETFs in den MSCI World investieren, ist der MSCI-World-Nettoindex das wichtigste Kursbarometer. Alle in Deutschland angebotenen MSCI World-ETFs bilden den Nettoindex ab, Ihr Erfolg hängt also von der Wertentwicklung dieses Kursbarometers ab.

Der Erfolg Ihres Investments ist aber auch - wie bereits gesagt - eng mit der Höhe der Anlagekosten verbunden. Sie sollten also vor dem Kauf eines MSCI World-ETFs die verschiedenen Indexfonds der einzelnen Anbieter miteinander vergleichen. Neben den Kosten helfen Ihnen weitere Kriterien wie Performance, Replikationsmethode und Ausschüttungsart den passenden MSCI World-ETF zu finden. Insgesamt stehen Ihnen 14 ETFs für eine Anlage in den MSCI World zur Verfügung, wir stellen Ihnen in der folgenden Tabelle die besten MSCI World-ETFs vor.

Der beste MSCI World-ETF

Mit einem Investment in den MSCI World Index über ETFs partizipieren Sie neben Kursgewinnen auch an den Dividenden der Unternehmen. Ob Sie sich für einen physischen oder einen synthetischen ETF entscheiden, bleibt Ihnen selbst überlassen. Nach unserer Einschätzung und laut vieler Finanzexperten ist das Risiko, dass Anleger Geld abhanden kommt, in beiden Fällen theoretischer Natur. Steuerlich werden synthetische und physische ETFs seit Anfang 2018 übrigens analog behandelt. :

Ein guter MSCI World-ETF ist der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00B4L5Y983/WKN A0RPWH). Der Indexfonds der BlackRock-Tochter legt die Erträge wieder im Fondsvermögen an (thesaurierend), der zugrundeliegende Index wird physisch nachgebildet. Allerdings kauft iShares nicht alle Aktien (Vollreplikation) des MSCI World, sondern bildet den Weltaktienindex mittels optimiertem Sampling nach. Der Emittent kauft also nur die wichtigsten oder liquidesten Titel, das sind die Aktien, die in der Regel den größten Einfluss auf die Index-Performance haben. Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,20 Prozent gehört der MSCI World-ETF von iShares zu den günstigeren Indexfonds auf den Weltaktienindex.

Der ComStage MSCI World TRN UCITS ETF (ISIN LU0392494562/WKN ETF110) bildet die Wertentwicklung des Weltaktienindex MSCI World synthetisch nach. Die Gebühren des MSCI World-ETF der Commerzbank-Tochter bewegen sich mit 0,20 Prozent pro Jahr im unteren Bereich. Der ComStage-ETF legt die erzielten Erträge wieder an (thesaurierend).

Etwas günstiger als die beiden genannten ETFs ist der db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) 1C (ISIN IE00BJ0KDQ92/WKN A1XB5U), für den der ETF-Anbieter der Deutschen Bank 0,19 Prozent im Jahr verlangt. Bei diesem ETF mit werden die Erträge in den Indexfonds ebenfalls reinvestiert (thesaurierend), den MSCI World bildet der ETF von db x-trackers physisch und mittels optimiertem Sampling nach, vergleichbar mit dem MSCI World-ETF von iShares.

Bei ETFs auf den MSCI World, die die Dividenden ausschütten, sind der Lyxor ETF MSCI World D-EUR sowie der UBS ETF MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis einen Blick wert. Der Lyxor-ETF mit der ISIN FR0010315770 und der WKN LYX0AG, der den MSCI World synthetisch nachbildet, schüttet die Erträge halbjährlich aus. Mit 0,30 Prozent jährlichen Gebühren kostet der Lyxor-ETF genauso viel wie der ETF der schweizerischen Bank UBS. Auch beim UBS ETF-MSCI World UCITS ETF (ISIN LU0340285161/WKN A0NCFR) werden die Erträge halbjährlich ausgeschüttet, die Nachbildung des MSCI World ist allerdings physisch.

Beachten Sie, dass bis auf den MSCI World-ETF von Lyxor alle Indexfonds in US-Dollar notieren. Sie müssen also das Währungsrisiko in Ihre Entscheidung einbeziehen. Ebenso sollte bei Ihrer Entscheidung für oder gegen einen MSCI World-ETF die Wertentwicklung eine Rolle spielen. Das nach eigenen Angaben größte ETF-Portal in Deutschland hat die Performance der einzelnen MSCI World-ETFs miteinander verglichen. Demnach weist der Lyxor-ETF (ISIN FR0010315770/WKN LYX0AG) in den vergangenen zwölf Monaten die beste Wertentwicklung auf. Mit einem Plus von annähernd 9,2 Prozent landet der Lyxor-ETF vor dem Amundi MSCI World-ETF EUR (ISIN FR0010756098/WKN A0X8ZX), der in den vergangenen zwölf Monaten seinen Wert um rund 9,1 Prozent steigerte. Allerdings gehört der Amundi-ETF mit einer Gesamtkostenquote von 0,30 Prozent zu den etwas teureren Indexfonds auf den MSCI World. Das Wechselkursrisiko fällt bei diesem ETF weg, der MSCI World-ETF von Amundi notiert in Euro.

Die Wertentwicklung der anderen ETFs auf den Weltaktienindex lässt übrigens ebenfalls kaum Wünsche offen: Der MSCI World-ETF von iShares (ISIN IE00B4L5Y983/WKN A0RPWH) erzielte ebenso wie die Indexfonds von ComStage (ISIN LU0392494562/WKN ETF110) und db x-trackers (ISIN IE00BJ0KDQ92/WKN A1XB5U) eine Jahresperformance von mehr als 8,5 Prozent.

Währungs- oder Wechselkursrisiko beim MSCI World

Haben Sie sich einen günstigen MSCI World-ETF ausgeguckt, dann sollten Sie noch einen letzten Tipp beherzigen: Achten Sie auf das Währungsrisiko! Das Währungsrisiko, auch als Wechselkursrisiko bezeichnet, entsteht, weil der MSCI World in US-Dollar notiert und Euro-Anleger so nicht immer von steilen Kursanstiegen des Weltaktienindex profitieren können. Anleger aus dem Euroraum müssen unter Umständen Abschläge hinnehmen, wenn der Euro parallel zur positiven Wertentwicklung des Index aufwertet.

Dieses Risiko kann umgekehrt aber auch eine Chance bieten: Sie als Anleger profitieren nämlich von dem Wechselkurseffekt, wenn der Euro gegenüber dem Dollar abwertet. Lassen Sie sich vom Wechselkurseffekt daher nicht allzu sehr beunruhigen. Solche Wechselkurserscheinungen fallen über eine Anlagedauer von mehr als zehn Jahren nicht so stark ins Gewicht. Die Anlage in fremden Währungen ist also in der Regel kein großer Nachteil, als Anleger sollten Sie dieses "Risiko" aber in jedem Fall kennen.

Zusammenfassung: Warum ein MSCI World-ETF?

Falls Sie noch nicht ganz von einem Investment in den MSCI World überzeugt sind, dann passt der Weltaktienindex möglicherweise nicht zu Ihrem Charakter als Anleger. Das ist überhaupt kein Problem, im Gegenteil: Vor einem solch langfristigen Investment sollten Sie sich selbst gut kennen und sich folgende Fragen stellen: Welcher Risikotyp sind sie und wie langfristig wollen Sie Ihr Geld anlegen? Je langfristiger Sie anlegen wollen, desto riskanter können Sie in der Regel Ihr Geld investieren. Kurseinbrüche oder volatile Marktphasen gleichen sich über die Jahre aus, wichtig ist dann nur, dass Sie Ihr Investment nicht in einer marktschwachen Phase zu Geld machen wollen - 7 wichtige Tipps zur Geldanlage, haben wir für Sie übrigens im Ratgeber "Geldanlage" zusammengefasst.

Fakt ist: Ein Wertpapierdepot sollte aus Aktienfonds und aus sicheren Anlagen bestehen. Die Aktienfonds sorgen auf lange Sicht für Rendite, die sicheren Anlagen minimieren im Optimalfall das Risiko. Ein DAX-ETF oder ein Indexfonds auf einen noch volatileren Index wie den MDAX kann sich auf Dauer, also bei einer Haltedauer von zehn oder 15 Jahren, auszahlen, ist aber durchaus nicht ohne Risiko. Ein MSCI World-ETF kann auch für risikoscheue und weniger geduldige Anleger das perfekte Investment sein, denn: Beim MSCI World ist es möglicherweise nicht ganz so entscheidend, wann Sie den Indexfonds zu Geld machen - die Schwankungsbreite ist weniger groß als bei einem einzelnen Länderindex. Als Basisinvestment eignet sich ein DAX-ETF jedenfalls nicht, davon raten Experten ab. Ein MSCI World-ETF hingegen ist optimal als Fundament für ein gemischtes Anlageportfolio geeignet. Vorteil des MSCI World ist also sein geringeres Investmentrisiko, Nachteil ist die auf Dauer etwas kleinere Rendite.

Unsere Empfehlung: Mit Sparplan und MSCI World-ETF langfristig Vermögen aufbauen

Wenn Sie keinen Einmalbetrag in ein MSCI World-ETF investieren, sondern regelmäßig kleinere Beträge ansparen wollen, dann könnte ein ETF-Sparplan auf den MSCI World Index eine passende Anlage für Sie sein. ETF-Sparpläne auf den MSCI World erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und Online-Brokern. Vor allem die günstigen Online-Broker bieten Ihnen Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen. Doch nicht jeder MSCI World-ETF ist bei jedem Online-Broker als Sparplan verfügbar, geschweige denn als kostenloser Sparplan.

Das finanzen.net Brokerage Depot bietet über 80 ETF-Sparpläne völlig kostenlos an. Unter anderem sind der ComStage MSCI World TRN UCITS ETF (ISIN LU0392494562/WKN ETF110) und der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00B4L5Y983/WKN A0RPWH) als kostenlose ETF-Sparpläne verfügbar. Wenn Sie mehr zu ETF-Sparplänen erfahren wollen, dann können wir Ihnen unseren Ratgeber "ETF-Sparplan" empfehlen. Dort erfahren Sie unter anderem, wie Sie mit einem ETF-Sparplan auch mit kleinen Beträgen ein stattliches Vermögen aufbauen können und wie ein ETF-Sparplan überhaupt funktioniert.

Der MSCI World Index unter der Lupe



Beim Weltaktienindex wählt der Indexanbieter MSCI die nach Börsenwert größten Unternehmen nach strengen Kriterien aus. Unter anderem darf die Marktkapitalisierung der im Index gelisteten Unternehmen bestimmte Grenzen nicht unterschreiten, ebenso müssen die jeweiligen Aktien ein gewisses Handelsvolumen aufweisen, sie müssen also "liquide" sein.



MSCI überprüft die Zusammensetzung des Index quartalsweise. Unternehmen, die die genannten Kriterien nicht erfüllen, werden von MSCI aus dem Index herausgenommen - oder erst gar nicht in den Index aufgenommen. Wenn Unternehmen aus dem MSCI World herausgenommen werden, können neue Unternehmen in den Index aufsteigen. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit der halbjährlichen Überprüfung des DAX durch die Deutsche Börse.



Wie eine Aktie im MSCI World gewichtet wird, hängt vom Börsenwert des Unternehmens ab. Je höher der Börsenwert, desto größer der Anteil im Index. Anfang 2018 hatte Apple den größten Börsenwert im MSCI World mit 865 Milliarden US-Dollar und mit einem Indexgewicht von 2,0 Prozent, gefolgt von Microsoft (695 Milliarden Dollar und 1,6 Prozent) und Amazon (592 Milliarden Dollar und 1,4 Prozent). Die Bank JPMorgan Chase & Co. lag mit einem Börsenwert von 407 Milliarden Dollar und einer Gewichtung von annähernd einem Prozent auf Platz 5 der größten Unternehmen im MSCI World, der Ölkonzern Exxon Mobil auf Platz 7 (370 Milliarden Dollar und 0,9 Prozent).



Mit einem Investment in den MSCI World legen Sie Ihr Geld also nicht nur in den größten Unternehmen der USA an, sie streuen es auch über verschiedene Branchen - und selbstverständlich Länder. Die größten deutschen Aktien im MSCI World sind übrigens der Softwarekonzern



Die Gewichtung der deutschen Konzerne im MSCI World liegt jeweils bei weniger als 0,3 Prozent. Die nach den US-Unternehmen am stärksten gewichtete Aktie ist Nestlé auf Platz 12. Der Anteil des Schweizerischen Nahrungsmittelkonzerns liegt bei annähernd 0,7 Prozent.

