Depotcheck: Diese 5 Fragen sollten sich Anleger stellen, wenn sie ihr Wertpapierdepot optimieren

Depotcheck in der Corona-Krise: Das können Sie tun!

Das Coronavirus hat das Weltgeschehen fest im Griff und auch die Aktienmärkte blieben von den Auswirkungen nicht verschont. Viele Anleger werden mit Verlusten in ihren Portfolios konfrontiert, Unsicherheit macht sich breit und die Frage nach dem richtigen Umgang mit dieser außergewöhnlichen Situation ist in den Köpfen vieler präsent. Doch wie können Sie in der Corona-Krise als Anleger reagieren, um die Verluste möglichst gering zu halten oder davon zukünftig sogar zu profitieren? Wir haben einige Tipps zusammengestellt:

Diese Aktien profitieren von der Corona-Krise

Zum einen lässt sich beobachten, dass Aktien in den Bereichen Gesundheitswesen, SaaS-Anbieter im Bereich Videotelefonie und -konferenzen und Einzelhandel von der aktuellen Situation profitieren – sei es in Bezug auf die Produktion vom Schutzmasken und -kleidung, die Entwicklung eines Impfstoffs, das kollaborative Arbeiten im Homeoffice oder die hohen Absatzzahlen wegen Hamsterkäufen. Auch Energieversorger wie RWE oder Versicherer wie die Allianz halten aktuell die Kurse recht stabil und werden auch zukünftig wohl ein wertvoller Bestandteil eines Depots bleiben. Welche Unternehmen außerdem die großen „Gewinner“ der Krise sind, lesen Sie im Artikel über Corona-Aktien unserer News-Redaktion.

Diese Aktien fallen der Corona-Krise zum Opfer

Die großen Verlierer der Krise finden sich in den Bereichen Tourismus und Events. Diese Branchen leiden unter den globalen Maßnahmen der eingeschränkten Bewegungsfreiheit und verzeichnen deshalb große Verluste. Auch der Kultursektor wird in Mitleidenschaft gezogen durch das Nicht-Stattfinden von Veranstaltungen. Unternehmen in den Bereichen Luft- und Kreuzfahrt müssen besonders starke Rückschläge in Kauf nehmen, hier gilt es zu beobachten, ob und inwiefern diese nach der Krise in der Lage sein werden, sich wieder zu erholen. Auch der Ölpreis ist nach wie vor ein Krisenindikator und so überrascht es nicht, dass führende Unternehmen aufgrund rückläufiger Nachfrage Verluste über 30 Prozent hinnehmen mussten.

Corona-Crash – diese Tipps helfen beim Depotcheck

Haben Sie ETFs im Depot? Dann gibt es keinen akuten Grund zur Sorge. Die derzeitige Situation an den Märkten ist nicht der erste Börsen-Crash in dieser Form und der Blick auf vergangene Krisen zeigt, dass sich die Märkte auf lange Sicht wieder erholen werden

Haben Sie einzelne Aktien im Depot? Es lohnt sich, einen reflektierten Blick Ihre Wertpapiere zu werfen, um hektisches Verkaufen zu vermeiden. Die Bereiche Biochemie und Rohstoffe werden langfristig sinnvoll und notwendig bleiben. Falls sie jedoch auf eine hohe Gewichtung im Bereich Luftfahrt oder Tourismus gesetzt haben, sollten Sie über eine Umschichtung nachdenken. Aber: Sie machen erst wirklich Verluste, sobald Sie Ihre Aktienanteile verkaufen. Wenn Sie glauben, dass sich das Unternehmen von der Corona-Krise erholen kann, lohnt es sich unter Umständen die Anteile fürs Erste zu behalten – viel tiefer sinken können diese schließlich auch nicht mehr. Es lohnt sich, einen reflektierten Blick Ihre Wertpapiere zu werfen, um hektisches Verkaufen zu vermeiden. Die Bereiche Biochemie und Rohstoffe werden langfristig sinnvoll und notwendig bleiben. Falls sie jedoch auf eine hohe Gewichtung im Bereich Luftfahrt oder Tourismus gesetzt haben, sollten Sie über eine Umschichtung nachdenken.Sie machen erst wirklich Verluste, sobald Sie Ihre Aktienanteile verkaufen. Wenn Sie glauben, dass sich das Unternehmen von der Corona-Krise erholen kann, lohnt es sich unter Umständen die Anteile fürs Erste zu behalten – viel tiefer sinken können diese schließlich auch nicht mehr.

Bietet der Börsen-Crash auch Chancen? Ja! Denn die aktuelle Situation lässt sich als Einstiegschance sehen, denn Online-Händler wie Delivery Hero oder HelloFresh zeigten bereits vor der Krise eine positive Entwicklung und behielten diese bei. Auch der Videokonferenzanbieter Teamviewer verzeichnete einen Kursanstieg. Der Medizintechnikproduzent Drägerwerk konnte außergewöhnlich gut punkten. Es lohnt sich also, auch in Aktien zu investieren, die Sie vorher vielleicht noch nicht im Blick hatten.