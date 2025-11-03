DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.811 +0,4%Bitcoin92.733 -3,4%Euro1,1519 -0,1%Öl64,84 -0,4%Gold4.009 +0,2%
Quartalsbilanz präsentiert

ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet

03.11.25 21:16 Uhr
NASDAQ-Aktie ON Semiconductor freundlich: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen | finanzen.net

Für Anleger von ON Semiconductor wurde es zum Wochenstart US-nachbörslich spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat ON Semiconductor weniger verdient. So rutschte das EPS von 0,93 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,63 US-Dollar ab. Dennoch übertraf das Unternehmen damit die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,59 US-Dollar im Durchschnitt erwartet hatten.

Auch bei den Erlösen übertraf ON trotz eines Rückgangs die Erwartungen. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 1,792 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun noch rund 1,551 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt mit 1,517 Milliarden US-Dollar gerechnet.

An der NASDAQ zeigten sich Anleger unbeeindruckt: So notiert die ON-Aktie zeitweise 0,26 Prozent im Plus bei 50,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com

