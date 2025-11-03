DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.835 +0,5%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.010 +0,2%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Kurs der ON Semiconductor

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagabend gesucht

03.11.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagabend gesucht

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,42 USD.

Das Papier von ON Semiconductor legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 50,42 USD. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 52,26 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 49,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 2.826.295 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,52 USD) erklomm das Papier am 03.12.2024. Mit einem Zuwachs von 47,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,42 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,64 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 09.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

