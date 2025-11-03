ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagabend gesucht
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 50,42 USD.
Das Papier von ON Semiconductor legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 50,42 USD. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 52,26 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 49,51 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 2.826.295 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,52 USD) erklomm das Papier am 03.12.2024. Mit einem Zuwachs von 47,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,42 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,64 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 09.02.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
