DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen
SAP-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn in Q3 unter Erwartunen - Prognose für Cloud-Umsätze bestätigt
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus

22.10.25 22:32 Uhr
Der NASDAQ 100 notierte letztendlich im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
481,60 EUR 8,05 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
210,35 EUR -6,65 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
60,84 EUR 0,84 EUR 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dollar Tree Inc
86,39 EUR 1,02 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuitive Surgical Inc
454,80 EUR 56,05 EUR 14,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
28,05 EUR -0,25 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marriott Inc.
230,70 EUR 2,60 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
69,00 EUR -2,59 EUR -3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
56,62 EUR -0,88 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
965,20 EUR -106,00 EUR -9,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,02 EUR -1,18 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ON Semiconductor Corp.
44,62 EUR -2,67 EUR -5,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
241,90 EUR -18,80 EUR -7,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
22,23 EUR 0,17 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.879,0 PKT -248,1 PKT -0,99%
Charts|News|Analysen

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,99 Prozent leichter bei 24.879,00 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,133 Prozent auf 25.093,64 Punkte an der Kurstafel, nach 25.127,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24.652,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.127,06 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,449 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.761,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23.063,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20.383,65 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 18,61 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 25.195,28 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Intuitive Surgical (+ 13,89 Prozent auf 527,03 USD), AppLovin (+ 2,20 Prozent auf 564,82 USD), Dollar Tree (+ 1,54) Prozent auf 100,47 USD), DexCom (+ 1,36 Prozent auf 70,70 USD) und Marriott (+ 1,36 Prozent auf 272,07 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Netflix (-10,07 Prozent auf 1.116,37 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,99 Prozent auf 280,81 USD), ON Semiconductor (-5,72 Prozent auf 51,93 USD), Microchip Technology (-4,47 Prozent auf 64,50 USD) und Marvell Technology (-3,81 Prozent auf 81,05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.049.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,823 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,90 zu Buche schlagen. Mit 6,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
