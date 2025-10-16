Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Index im Blick

Mit dem NASDAQ 100 ging es am Donnerstag abwärts.

Zum Handelsschluss sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,36 Prozent auf 24.657,24 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,553 Prozent auf 24.882,22 Punkte an der Kurstafel, nach 24.745,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 24.998,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.481,17 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,128 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.274,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 22.907,97 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20.174,05 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 17,55 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 25.195,28 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 5,52 Prozent auf 202,53 USD), ON Semiconductor (+ 5,18 Prozent auf 52,97 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2,93 Prozent auf 27,72 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,27 Prozent auf 138,10 USD) und Monster Beverage (+ 2,20 Prozent auf 70,16 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Verisk Analytics A (-6,12 Prozent auf 229,06 USD), Datadog A (-5,53 Prozent auf 151,17 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,35 Prozent auf 283,84 USD), Charter A (-3,49 Prozent auf 255,34 USD) und Costco Wholesale (-3,08 Prozent auf 925,62 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 42.327.445 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,754 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,96 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

