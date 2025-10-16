NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 181,78 USD. In der Spitze gewann die NVIDIA-Aktie bis auf 182,59 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 182,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.624.474 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 195,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,61 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,040 USD, nach 0,030 USD im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,86 USD.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 25.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,52 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie in Gefahr? Bank of England warnt vor scharfer Marktkorrektur im KI-Sektor

KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal

Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor einem Jahr abgeworfen