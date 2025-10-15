NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf NVIDIA-Kurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 182,13 USD zu.

Das Papier von NVIDIA konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 182,13 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 184,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7.896.022 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 195,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 110,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,030 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,040 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 202,86 USD.

Am 27.08.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 19.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 25.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.

