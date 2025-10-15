DAX24.319 +0,3%Est505.634 +1,5%MSCI World4.291 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1637 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.216 +1,8%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Auftrag erhalten

KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal

15.10.25 10:02 Uhr
KI-Rakete: NASDAQ-Aktie AMD landet nach OpenAI nun auch Mega-Deal mit NYSE-Titel Oracle | finanzen.net

Im Rennen um eine gute Positionierung im KI-Segment überbieten sich Techriesen derzeit mit Mega-Deals. Auch Oracle und AMD haben diesbezüglich nun Neuigkeiten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
191,28 EUR 1,92 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,02 EUR 2,86 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
259,75 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Oracle setzt auf 50.000 AMD Instinct MI450 GPUs für KI-Supercluster ab dem 3. Quartal 2026
• AMD profitiert von einem zweiten Megadeal nach der Kooperation mit OpenAI
• AMD-Anleger reagieren positiv

Oracle und AMD arbeiten bereits seit geraumer Zeit zusammen. Nun hat der Halbleiterhersteller einen Großauftrag von Oracle zu vermelden, was die Partnerschaft der beiden Unternehmen nicht nur ausbaut, sondern auf ein neues Level hebt.

Oracle und AMD kündigen KI-Supercluster mit 50.000 GPUs an

Wie einer Ankündigung zu entnehmen ist, haben Oracle und AMD ihre Partnerschaft erweitert und ein ambitioniertes Projekt zur Schaffung eines KI-Superclusters angekündigt. Ab dem dritten Quartal 2026 will Oracle 50.000 AMD Instinct MI450 GPUs in seiner Cloud-Infrastruktur einsetzen, um den steigenden Anforderungen an KI-Anwendungen gerecht zu werden. Dieser Schritt bringt AMD in einen direkten Wettbewerb mit dem KI-Riesen NVIDIA, der aktuell die Marktführerschaft im Bereich KI-GPUs inne hat.

Die Entscheidung von Oracle, auf AMDs MI450 GPUs zu setzen, kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen weltweit ihre KI-Infrastrukturen ausbauen. Die MI450-Serie zeichnet sich durch hohe Leistung und Effizienz aus, was sie für anspruchsvolle KI-Workloads prädestiniert. Oracle plant, diese GPUs in Kombination mit AMDs Zen 6 Epyc Prozessoren und der "Helios"-Rack-Architektur einzusetzen, um eine skalierbare und leistungsstarke Plattform für KI-Anwendungen bereitzustellen.

"AMD und Oracle geben weiterhin das Tempo für KI-Innovationen in der Cloud vor", wird Forrest Norrod, Executive Vice President und General Manager der Data Center Solutions Business Group bei AMD, im Rahmen einer Pressemitteilung zitiert. "Mit unseren AMD Instinct GPUs, EPYC CPUs und dem fortschrittlichen AMD Pensando Networking erhalten Oracle-Kunden leistungsstarke neue Möglichkeiten für das Training, die Feinabstimmung und den Einsatz der nächsten KI-Generation. Gemeinsam beschleunigen AMD und Oracle die KI mit offenen, optimierten und sicheren Systemen, die für riesige KI-Rechenzentren entwickelt wurden."

Serie von KI-Deals setzt sich fort

In den vergangenen Wochen haben Techunternehmen in rasanter Geschwindigkeit Deals im KI-Segment verkündet. Auch AMD mischte dabei kräftig mit und vermeldete eine umfangreiche Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Macher OpenAI. AMD wird ab der zweiten Jahreshälfte 2026 in großem Stil KI-Hochleistungsprozessoren an OpenAI liefern. Die Vereinbarung umfasst die Bereitstellung von Hunderttausenden von AMDs KI-Chips bzw. Grafikprozessoren (GPUs) mit einer Leistung von sechs Gigawatt über mehrere Jahre hinweg. Wie aus einer Pressemitteilung von AMD hervorgeht, wird OpenAI ab nächstem Jahr eine Ein-Gigawatt-Anlage auf Basis der kommenden MI450-Chipserie errichten und ab diesem Zeitpunkt Umsatz generieren.

Nun kommt durch den Oracle-Auftrag der zweite Megadeal in kurzer Zeit, was Investoren mit Kursgewinnen quittierten: Die AMD-Aktie legte am Dienstag an der NASDAQ um 0,77 Prozent auf 218,09 US-Dollar zu - Anleger haben auf Monatssicht nun ein Kursplus von rund 36 Prozent in ihren Depots. Zur Wochenmitte zeigen sich die Marktteilnehmer vorbörslich in Kauflaune und schieben die AMD-Aktie um weitere 1,94 Prozent auf 222,36 US-Dollar an.

Oracle-Aktien verloren hingegen am Dienstag an der NYSE 2,93 Prozent auf 299,00 US-Dollar, zeigen sich am Mittwoch vorbörslich aber 1,49 Prozent höher bei 303,33 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
