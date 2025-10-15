Hoffnung auf US-Zinssenkungen: Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- Stellantis, CATL, Netflix im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex verbuchte mit Blick auf den weiter schwelenden Zollstreit am Dienstag Abgaben. Der DAX gab zur Handelseröffnung deutlich nach und verharrte im Verlauf in der Verlustzone. Bis zum Handelsende konnte er seine Verluste jedoch etwas eingrenzen. Letztlich notierte er 0,62 Prozent im Minus bei 24.236,94 Punkten.

Der TecDAX erlitt deutlichere Verluste: Er verabschiedete sich 1,04 Prozent tiefer bei 3.646,41 Zählern in den Feierabend, nachdem er bereits mit einem Abschlag in den Tag gestartet war. Nach der Erholung zu Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt folgten am Dienstag Kursverluste, der Erholungsversuch wurde also wieder zunichte gemacht. Am Montag hatte sich der DAX nach den deutlichen Verlusten vom Freitag etwas stabilisiert. Anleger zeigen sich angesichts der beginnenden Quartalsberichtssaison vorsichtig. Am Nachmittag haben unter anderem JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock und die Citigroup ihre Zahlen vorgelegt. Dennoch bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus. Vor dem Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump den Streit erneut verschärft, was die Märkte belastete. Am Montag sorgten leichte Entspannungssignale Trumps für Unterstützung der Aktienkurse. China reagierte jedoch zeitnah und bekräftigte seine Absicht, den Handelsstreit "bis zum Ende" auszutragen. Das chinesische Handelsministerium teilte mit, dass die Volksrepublik konsequent an ihrer Position im Handels- und Zollkrieg festhalte. Gleichzeitig bleibt Peking offen für mögliche Verhandlungen.





Anleger an Europas Börsen blieben am Dienstag in Deckung. Der EURO STOXX 50 bewegte sich schon zum Ertönen der Startglocke im Minus und behielt seine negative Tendenz im Verlauf bei. Er beendete die Sitzung 0,29 Prozent schwächer bei 5.552,05 Punkten. Nach dem Abverkauf am vergangenen Freitag, ausgelöst durch die wieder aufflammenden Sorgen über den Handelskonflikt zwischen den USA und China, hatte sich die Stimmung am Montag wieder etwas beruhigt - nun gerieten die Aktienmärkte erneut unter Druck. Laut Goldman Sachs dürfte die Drohung von US-Präsident Donald Trump gegenüber China vor allem darauf abzielen, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen. In den USA begann derweil die Berichtssaison für das dritte Quartal, unter anderem mit den Geschäftszahlen diverser Banken.





Die US-Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones schloss mit einem Zuschlag von 0,44 Prozent bei 46.271,12 Punkten.

Derweil verbuchte der Techwerteindex NASDAQ Composite Verluste und gab am Dienstag 0,76 Prozent auf 22.521,70 Zähler nach. Der Handelsstreit zwischen den USA und China rückte erneut in den Fokus der Anleger. "Auch wenn es nur Hafengebühren auf Frachtschiffe sind, die zwischen den USA und China verkehren und jetzt beiderseits erhoben werden - es ist eine kleine, aber weitere Eskalationsstufe", zitiert dpa-AFX Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Werde der Handelsstreit tatsächlich bis zum Ende ausgefochten, "dürfte dies an den Finanzmärkten der Welt nicht spurlos vorübergehen". Derweil startete die Berichtssaison mit Quartalszahlen der großen US-Bankhäuser, darunter JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup.