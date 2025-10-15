Hoffnung auf US-Zinssenkungen: Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- Stellantis, CATL, Netflix im Fokus

DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.286 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,6%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.927 -0,7%Euro1,1628 +0,1%Öl62,20 -0,1%Gold4.189 +1,1%
aktualisiert 15.10.25 07:37 Uhr

LVMH wächst leicht - Analystenprognosen übertroffen. Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex verbuchte mit Blick auf den weiter schwelenden Zollstreit am Dienstag Abgaben.

Der DAX gab zur Handelseröffnung deutlich nach und verharrte im Verlauf in der Verlustzone. Bis zum Handelsende konnte er seine Verluste jedoch etwas eingrenzen. Letztlich notierte er 0,62 Prozent im Minus bei 24.236,94 Punkten.
Der TecDAX erlitt deutlichere Verluste: Er verabschiedete sich 1,04 Prozent tiefer bei 3.646,41 Zählern in den Feierabend, nachdem er bereits mit einem Abschlag in den Tag gestartet war.

Nach der Erholung zu Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt folgten am Dienstag Kursverluste, der Erholungsversuch wurde also wieder zunichte gemacht. Am Montag hatte sich der DAX nach den deutlichen Verlusten vom Freitag etwas stabilisiert. Anleger zeigen sich angesichts der beginnenden Quartalsberichtssaison vorsichtig. Am Nachmittag haben unter anderem JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock und die Citigroup ihre Zahlen vorgelegt.

Dennoch bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus. Vor dem Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump den Streit erneut verschärft, was die Märkte belastete. Am Montag sorgten leichte Entspannungssignale Trumps für Unterstützung der Aktienkurse. China reagierte jedoch zeitnah und bekräftigte seine Absicht, den Handelsstreit "bis zum Ende" auszutragen. Das chinesische Handelsministerium teilte mit, dass die Volksrepublik konsequent an ihrer Position im Handels- und Zollkrieg festhalte. Gleichzeitig bleibt Peking offen für mögliche Verhandlungen.

Top Themen

Stellantis-Aktie im Anlegerfokus: Milliarden in US-Produktion investiert
StellantisVWBioNTech / CureVacCitigroupPlug PowerTeslaHandelskonflikt

News-Ticker

