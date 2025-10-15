Hoffnung auf US-Zinssenkungen: Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef Blume sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- Stellantis, CATL, Netflix im Fokus
Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex verbuchte mit Blick auf den weiter schwelenden Zollstreit am Dienstag Abgaben.
Der DAX gab zur Handelseröffnung deutlich nach und verharrte im Verlauf in der Verlustzone. Bis zum Handelsende konnte er seine Verluste jedoch etwas eingrenzen. Letztlich notierte er 0,62 Prozent im Minus bei 24.236,94 Punkten.
Der TecDAX erlitt deutlichere Verluste: Er verabschiedete sich 1,04 Prozent tiefer bei 3.646,41 Zählern in den Feierabend, nachdem er bereits mit einem Abschlag in den Tag gestartet war.
Nach der Erholung zu Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt folgten am Dienstag Kursverluste, der Erholungsversuch wurde also wieder zunichte gemacht. Am Montag hatte sich der DAX nach den deutlichen Verlusten vom Freitag etwas stabilisiert. Anleger zeigen sich angesichts der beginnenden Quartalsberichtssaison vorsichtig. Am Nachmittag haben unter anderem JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock und die Citigroup ihre Zahlen vorgelegt.
Dennoch bleibt der Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus. Vor dem Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump den Streit erneut verschärft, was die Märkte belastete. Am Montag sorgten leichte Entspannungssignale Trumps für Unterstützung der Aktienkurse. China reagierte jedoch zeitnah und bekräftigte seine Absicht, den Handelsstreit "bis zum Ende" auszutragen. Das chinesische Handelsministerium teilte mit, dass die Volksrepublik konsequent an ihrer Position im Handels- und Zollkrieg festhalte. Gleichzeitig bleibt Peking offen für mögliche Verhandlungen.
Anleger an Europas Börsen blieben am Dienstag in Deckung.
Der EURO STOXX 50 bewegte sich schon zum Ertönen der Startglocke im Minus und behielt seine negative Tendenz im Verlauf bei. Er beendete die Sitzung 0,29 Prozent schwächer bei 5.552,05 Punkten.
Nach dem Abverkauf am vergangenen Freitag, ausgelöst durch die wieder aufflammenden Sorgen über den Handelskonflikt zwischen den USA und China, hatte sich die Stimmung am Montag wieder etwas beruhigt - nun gerieten die Aktienmärkte erneut unter Druck. Laut Goldman Sachs dürfte die Drohung von US-Präsident Donald Trump gegenüber China vor allem darauf abzielen, vor den möglichen bilateralen Gesprächen auf dem bevorstehenden APEC-Gipfel in diesem Monat einen Verhandlungshebel zu schaffen.
In den USA begann derweil die Berichtssaison für das dritte Quartal, unter anderem mit den Geschäftszahlen diverser Banken.
Die US-Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Der Dow Jones schloss mit einem Zuschlag von 0,44 Prozent bei 46.271,12 Punkten.
Derweil verbuchte der Techwerteindex NASDAQ Composite Verluste und gab am Dienstag 0,76 Prozent auf 22.521,70 Zähler nach.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China rückte erneut in den Fokus der Anleger. "Auch wenn es nur Hafengebühren auf Frachtschiffe sind, die zwischen den USA und China verkehren und jetzt beiderseits erhoben werden - es ist eine kleine, aber weitere Eskalationsstufe", zitiert dpa-AFX Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Werde der Handelsstreit tatsächlich bis zum Ende ausgefochten, "dürfte dies an den Finanzmärkten der Welt nicht spurlos vorübergehen".
Derweil startete die Berichtssaison mit Quartalszahlen der großen US-Bankhäuser, darunter JPMorgan, Goldman Sachs und Citigroup.
Zur Wochenmitte treiben Hoffnungen auf US-Zinssenkungen die asiatischen Indizes an.
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,95 Prozent hinzu auf 47.758,65 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland tendiert der Shanghai Composite 0,33 Prozent höher auf 3.877,86 Zählern.
Unterdessen steigt der Hang Seng in Hongkong um 1,38 Prozent auf 25.792,56 Einheiten.
Nach drei Tagen mit Verlusten zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch wieder deutlich erholt. Marktteilnehmer führen die Aufwärtsbewegung auf wachsende Hoffnungen hinsichtlich bevorstehender Zinssenkungen in den USA zurück - trotz des weiterhin schwelenden Handelskonflikts zwischen Washington und Peking. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Vorabend auf die Schwäche des amerikanischen Arbeitsmarktes hingewiesen und eine weniger restriktive Geldpolitik in Aussicht gestellt. Händler bewerteten seine Aussagen als ausgesprochen "taubenhaft".
Im Handelsstreit um den Export Seltener Erden heizte US-Präsident Donald Trump die Spannungen erneut an, indem er China mit einem Stopp des Speiseölhandels drohte.
In China hat sich unterdessen die anhaltende Deflation im September zwar etwas abgeschwächt, das Land befindet sich jedoch weiterhin in der längsten Phase fallender Preise seit Ende der 1970er-Jahre. Die Verbraucherpreise sanken stärker als erwartet, und auch auf Erzeugerebene hält der Preisrückgang unvermindert an.
Top Themen
News-Ticker
