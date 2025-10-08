DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Plug Power, Diginex, Tesla im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte ohne große Ausschläge. Der DAX eröffnet die Sitzung am Mittwoch marginale 0,01 Prozent tiefer bei 24.382,66 Punkten.

Der TecDAX gibt im frühen Handel etwas deutlicher nach. Der deutsche Leitindex bleibt am Mittwoch vorerst weiter unter der Marke von 24.500 Zählern und stagniert damit auf hohem Niveau. Ein Überschreiten dieser Schwelle könnte das bisherige Rekordhoch aus Juli bei 24.639 Punkten ins Blickfeld rücken. Am Abend könnte dann womöglich das anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Impulse sorgen - am deutschen Markt jedoch erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US- Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", zitiert dpa-AFX Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Fed-Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen halten sich am Mittwoch zurück. Der EURO STOXX 50 bewegt sich im frühen Handel in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs. Die Anleger in Europa warten auf die Entwicklung in Frankreich, wo der zurückgetretene Regierungschef Lecarnu einen Ausweg aus der Krise finden soll. Derweil werden in Deutschland am Morgen Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. Am Abend rückt dann das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank in den Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen. Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 46.602,98 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte zwar bei 23.006,07 Einheiten eine neue Bestmarke, schloss aber ebenfalls tiefer und verlor 0,67 Prozent auf 22.788,36 Zähler. Zwar dämpfte der anhaltende Regierungsstillstand in den USA nach einem erneuten gescheiterten Einigungsversuch im Senat etwas die Stimmung, doch die Euphorie rund um neue Kooperationen und Aufträge im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) blieb dennoch spürbar. Angesichts der Rekordstände stieg allerdings die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen. Der Stillstand zahlreicher US-Behörden führt zudem zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten. Das erschwert der US-Notenbank die geldpolitischen Entscheidungen, sodass den Äußerungen verschiedener Fed-Vertreter im Tagesverlauf besondere Aufmerksamkeit zukommen dürfte. Jeff Schmid, Präsident der Fed-Filiale in Kansas City, sieht angesichts der weiterhin hohen Inflation derzeit keinen akuten Handlungsbedarf für Zinssenkungen. Die derzeit leicht restriktive Geldpolitik sei aktuell der richtige Weg. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken