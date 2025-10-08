DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Plug Power, Diginex, Tesla im Fokus
Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet. Nordex: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika. ABB verkauft Robotikgeschäft an SoftBank Group. Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern. Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte. BMW verkauft erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos.
Marktentwicklung
Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte ohne große Ausschläge.
Der DAX eröffnet die Sitzung am Mittwoch marginale 0,01 Prozent tiefer bei 24.382,66 Punkten.
Der TecDAX gibt im frühen Handel etwas deutlicher nach.
Der deutsche Leitindex bleibt am Mittwoch vorerst weiter unter der Marke von 24.500 Zählern und stagniert damit auf hohem Niveau. Ein Überschreiten dieser Schwelle könnte das bisherige Rekordhoch aus Juli bei 24.639 Punkten ins Blickfeld rücken.
Am Abend könnte dann womöglich das anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Impulse sorgen - am deutschen Markt jedoch erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", zitiert dpa-AFX Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Fed-Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Anleger an Europas Börsen halten sich am Mittwoch zurück.
Der EURO STOXX 50 bewegt sich im frühen Handel in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.
Die Anleger in Europa warten auf die Entwicklung in Frankreich, wo der zurückgetretene Regierungschef Lecarnu einen Ausweg aus der Krise finden soll. Derweil werden in Deutschland am Morgen Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht. Am Abend rückt dann das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank in den Fokus.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Der Dow Jones schloss mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 46.602,98 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte zwar bei 23.006,07 Einheiten eine neue Bestmarke, schloss aber ebenfalls tiefer und verlor 0,67 Prozent auf 22.788,36 Zähler.
Zwar dämpfte der anhaltende Regierungsstillstand in den USA nach einem erneuten gescheiterten Einigungsversuch im Senat etwas die Stimmung, doch die Euphorie rund um neue Kooperationen und Aufträge im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) blieb dennoch spürbar. Angesichts der Rekordstände stieg allerdings die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen.
Der Stillstand zahlreicher US-Behörden führt zudem zu Verzögerungen bei der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten. Das erschwert der US-Notenbank die geldpolitischen Entscheidungen, sodass den Äußerungen verschiedener Fed-Vertreter im Tagesverlauf besondere Aufmerksamkeit zukommen dürfte. Jeff Schmid, Präsident der Fed-Filiale in Kansas City, sieht angesichts der weiterhin hohen Inflation derzeit keinen akuten Handlungsbedarf für Zinssenkungen. Die derzeit leicht restriktive Geldpolitik sei aktuell der richtige Weg.
Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen schwächer.
In Tokio gibt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ um 0,33 Prozent auf 47.793,36 Punkte nach.
Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite am vergangenen Dienstag zuletzt um 0,52 Prozent zu auf 3.882,78 Zähler. Hier ruht der Handel einschließlich heute im Rahmen der "Goldenen Woche".
In Hongkong verliert der Hang Seng indes 1,07 Prozent auf 26.669,99 Einheiten.
In Teilen der Region ruht der Handel. In Shanghai bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag noch bis einschließlich Mittwoch geschlossen, in Seoul dauert das Erntedankfest bis Donnerstag an. In Hongkong wurde am Dienstag nicht gehandelt - hier geht es nach dem Feiertag abwärts.
Top Themen
News-Ticker
Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten(08:00 Uhr)
Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial(11:28 Uhr)
Ölpreise mit Anstieg - die Gründe(16:20 Uhr)