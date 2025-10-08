DAX24.386 ±0,0%Est505.606 -0,1%MSCI World4.328 -0,1%Top 10 Crypto16,80 -1,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.749 +0,5%Euro1,1615 -0,4%Öl66,09 +0,6%Gold4.034 +1,3%
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Tesla, Nordex im Fokus
Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Plug Power, Diginex, Tesla im Fokus

aktualisiert 08.10.25 09:09 Uhr

Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet. Nordex: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika. ABB verkauft Robotikgeschäft an SoftBank Group. Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern. Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte. BMW verkauft erstmals seit eineinhalb Jahren mehr Autos.

Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte ohne große Ausschläge.

Der DAX eröffnet die Sitzung am Mittwoch marginale 0,01 Prozent tiefer bei 24.382,66 Punkten.
Der TecDAX gibt im frühen Handel etwas deutlicher nach.

Der deutsche Leitindex bleibt am Mittwoch vorerst weiter unter der Marke von 24.500 Zählern und stagniert damit auf hohem Niveau. Ein Überschreiten dieser Schwelle könnte das bisherige Rekordhoch aus Juli bei 24.639 Punkten ins Blickfeld rücken.

Am Abend könnte dann womöglich das anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Impulse sorgen - am deutschen Markt jedoch erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", zitiert dpa-AFX Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Fed-Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".

Plug Power-Aktie unter Druck: CEO-Wechsel beim Wasserstoff-Pionier angekündigt
07.10.25DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
06.10.25'Shutdown' bleibt bestehen: DAX schließt kaum bewegt -- US-Börsen letztlich uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Bitcoin, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
03.10.25DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
02.10.25DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
01.10.25US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street beendet Handel etwas fester -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
