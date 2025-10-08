DAX24.542 +0,6%Est505.631 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.709 +1,4%Euro1,1628 -0,3%Öl66,35 +0,9%Gold4.041 +1,4%
Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar
Novo Nordisk-Aktie nur kurzzeitig von Gerichtsurteil belastet - Rückschlag bei US-Arzneimittelpreisen
VW-Aktie dennoch tiefer: Skoda belegt bei E-Autos in Deutschland zweiten Platz
Unterstützung

Australien unterstützt Glencore: Millionenbetrag für Kupferhütte - Aktie legt zu

08.10.25 13:52 Uhr
Glencore-Aktie höher: Hunderte Millionen Dollar vom Staat - Australien sichert Fortbestand der Kupferhütte | finanzen.net

Glencore erhält von der australischen Regierung bis zu 600 Millionen australische Dollar, umgerechnet 339 Millionen Euro, damit die Kupferhütte Mount Isa und die Raffinerie Townsville im australischen Bundesstaat Queensland für die nächsten drei Jahre in Betrieb bleiben.

Der Schweizer Rohstoffgigant hat mit Hütte und Raffinerie auch wegen des von China verursachten Überangebots an Schmelzkapazitäten und wegen hoher Energiekosten in Australien Verluste gemacht und deshalb erklärt, dass der Betrieb ohne staatliche Unterstützung geschlossen würde. Glencore hat in den vergangenen acht Monaten Gespräche mit der australischen Bundesregierung und der Regierung des Bundesstaates Queensland geführt, die sich die Kosten für die Rettungsaktion zu gleichen Teilen teilen werden.

Die Unterstützung findet vor dem Hintergrund statt, dass sich westliche Politiker Sorgen um Chinas Dominanz bei der Förderung zahlreicher Mineralien machen, die für moderne Technologien und militärische Zwecke unerlässlich sind.

Der australische Industrieminister Tim Ayres erklärte am Mittwoch, dass Australien seine Kapazitäten zur Verarbeitung von Mineralien und Metallen im eigenen Land aufrechterhalten müsse, da sich die weltweite Produktion zunehmend auf einen einzigen Markt konzentriere.

Laut einem Bericht des Beratungsunternehmens Wood Mackenzie von 2024 fanden seit dem Jahr 2000 75 Prozent des weltweiten Kapazitätswachstums von Kupferhütten in China statt. Die Volksrepublik verfügt inzwischen über mehr als die Hälfte der weltweiten Kapazität.

Es wird allgemein erwartet, dass die Kupfernachfrage stark ansteigen wird, da das Metall in Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und der Infrastruktur von Datenzentren verwendet wird.

Die Hütte in Mount Isa und die dazugehörige Raffinerie in Townsville sind "strategische nationale Anlagen, die die Kupferlieferkette in Queensland und die wichtige Mineralienstrategie des Landes unterstützen", so Glencore in einer Erklärung.

Auf die beiden Betriebe entfällt die Hälfte der australischen Kupferschmelzkapazität. Mount Isa ist die einzige Hütte des Landes, die Produkte aus lokalen und regionalen Minen sowie aus ganz Australien verarbeitet, so Glencore.

Die Glencore-Aktie steigt in London zeitweise um 0,95 Prozent auf 3,60 GBP.

DJG/DJN/rio/brb

DOW JONES

Bildquellen: Glencore, 360b / Shutterstock.com

