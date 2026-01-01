ROUNDUP 2: CDU sagt Klausurtagung wegen Wetterwarnungen ab

(durchgehend mit neuen Details aktualisiert)

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorstand hat seine Klausurtagung in Mainz angesichts der erwarteten heftigen Schneefälle und Glatteisgefahr in weiten Teilen Deutschlands kurzfristig abgesagt. "Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen", teilte eine Parteisprecherin mit.

350 Teilnehmer und 100 Medienvertreter betroffen

Zu der Klausurtagung am Freitag und Samstag in einem Mainzer Hotel waren 350 Teilnehmer erwartet worden sowie rund 100 Medienvertreter. Die Partei wollte damit unter Leitung von Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz ins Wahljahr 2026 mit fünf Landtagswahlen starten. Unter anderem war geplant, eine "Mainzer Erklärung" zu verabschieden, in der es vor allem um die Ankurbelung der Wirtschaft geht.

Die nächste reguläre Vorstandssitzung ist für den 19. Januar geplant. Es gibt Überlegung, diese Sitzung zur Klausurtagung auszubauen. Entschieden ist das aber noch nicht.

Sturmtief "Elli" erreicht in der Nacht zu Freitag Deutschland

Nach den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind insbesondere Ostdeutschland, der Harz und die Region zwischen Bremen und Hamburg von Sturmtief "Elli" betroffen, das in der Nacht zu Freitag in Deutschland erwartet wird. Dann soll es verbreitet zu teils kräftigen Schneefällen kommen. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee - bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind - bis Freitagfrüh rasch in Regen übergehen. Örtlich besteht dort dann Glatteisgefahr.

Ein DWD-Meteorologe sprach von "einem echten Wetterkrimi". Die Deutsche Bahn (DB) kündigte witterungsbedingt bereits Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr an. Behörden und Meteorologen raten: Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zu Hause bleiben und das Auto stehen lassen./mfi/DP/mis