DAX25.100 -0,1%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.137 -1,3%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,73 +0,6%Gold4.424 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ROUNDUP 2: CDU sagt Klausurtagung wegen Wetterwarnungen ab

08.01.26 12:08 Uhr

(durchgehend mit neuen Details aktualisiert)

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorstand hat seine Klausurtagung in Mainz angesichts der erwarteten heftigen Schneefälle und Glatteisgefahr in weiten Teilen Deutschlands kurzfristig abgesagt. "Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen", teilte eine Parteisprecherin mit.

Wer­bung

350 Teilnehmer und 100 Medienvertreter betroffen

Zu der Klausurtagung am Freitag und Samstag in einem Mainzer Hotel waren 350 Teilnehmer erwartet worden sowie rund 100 Medienvertreter. Die Partei wollte damit unter Leitung von Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz ins Wahljahr 2026 mit fünf Landtagswahlen starten. Unter anderem war geplant, eine "Mainzer Erklärung" zu verabschieden, in der es vor allem um die Ankurbelung der Wirtschaft geht.

Die nächste reguläre Vorstandssitzung ist für den 19. Januar geplant. Es gibt Überlegung, diese Sitzung zur Klausurtagung auszubauen. Entschieden ist das aber noch nicht.

Sturmtief "Elli" erreicht in der Nacht zu Freitag Deutschland

Nach den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind insbesondere Ostdeutschland, der Harz und die Region zwischen Bremen und Hamburg von Sturmtief "Elli" betroffen, das in der Nacht zu Freitag in Deutschland erwartet wird. Dann soll es verbreitet zu teils kräftigen Schneefällen kommen. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee - bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind - bis Freitagfrüh rasch in Regen übergehen. Örtlich besteht dort dann Glatteisgefahr.

Wer­bung

Ein DWD-Meteorologe sprach von "einem echten Wetterkrimi". Die Deutsche Bahn (DB) kündigte witterungsbedingt bereits Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr an. Behörden und Meteorologen raten: Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zu Hause bleiben und das Auto stehen lassen./mfi/DP/mis