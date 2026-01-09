DAX25.116 ±-0,0%Est505.942 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -0,4%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.591 -0,6%Euro1,1643 -0,1%Öl62,54 -0,3%Gold4.466 -0,3%
Deutsche Bahn erwartet ab Samstag Entspannung im Zugverkehr

09.01.26 08:42 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn rechnet nach den aktuellen Unwettern durch Sturmtief "Elli" ab Samstag mit einer Entspannung im Zugverkehr. Eine generelle Reisewarnung gebe es derzeit nicht, sagte Bahnsprecher Achim Stauß im "ZDF-Morgenmagazin". Sicherheit habe für die Bahn weiterhin oberste Priorität. "Wir wollen natürlich auch nicht in unsicheren Situationen Züge auf die Strecke schicken, die dann vielleicht das Ziel nicht erreichen oder nicht wieder zurückfahren können", sagte der Bahnsprecher. Da sei es besser, den Zug am Bahnhof zurückzuhalten.

Bis dahin komme es vor allem auf Strecken in Richtung Norden weiter zu Einschränkungen, unter anderem an die Nordsee sowie nach Kiel, Rostock und Rügen. Als Vorsichtsmaßnahme habe die Bahn dort bereits rund die Hälfte der Züge aus dem Verkehr genommen, um nach Abklingen der Wetterlage schneller wieder einen stabilen Betrieb aufnehmen zu können. Fahrgäste würden darüber rechtzeitig über die Auskunftssysteme informiert.

Fahrzeuge vorgeheizt

Probleme in den Zügen selbst, zum Beispiel bei Heizung, Toiletten oder Bordgastronomie, erwartet die Bahn nach eigenen Angaben eher weniger. Die Fahrzeuge würden vorgeheizt, auch Werkstätten seien entsprechend vorbereitet, sagte Stauß. Schwierig könne es erst dann werden, wenn es durch Eisbildung an Oberleitungen zu Stromausfällen komme. Sicherheit habe in solchen Fällen Vorrang, weshalb Züge teils vorsorglich gar nicht erst auf die Strecke geschickt würden.

Die Bahn empfiehlt, Verbindungen vor Reiseantritt zu prüfen oder Reisen nach Möglichkeit zu verschieben. Fahrkarten seien derzeit flexibel nutzbar, sodass auch zu anderen Zeiten ohne Zugbindung gefahren werden könne./skc/DP/mis