DAX24.361 +0,3%Est505.779 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 +2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.938 +0,2%Euro1,1727 -0,1%Öl61,20 -0,6%Gold4.328 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

ANALYSE-FLASH: UBS senkt Glencore auf 'Neutral' - Ziel 425 Pence

12.12.25 11:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,35 EUR -0,06 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Glencore von 410 auf 425 Pence angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursanstieg von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Barmittelrenditen beim Bergwerkskonzern dürften in den kommenden zwei, bis drei Jahren wegen höherer Investitionen unter Druck geraten und im Vergleich zu Ölaktien weniger attraktiv sein, schrieb Myles Allsop am Donnerstagabend. Neben erheblichem Wertpotenzial durch eine mögliche Aufspaltung attestiert er Glencore mittel- bis langfristig Chancen durch eine Stärkung des Kupfergeschäfts. Kurzfristig aber seien Anleger hier mit Papieren von reinen Kupferkonzernen besser bedient./rob/tav/ag

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Glencore

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glencore

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen