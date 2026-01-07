DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,1%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.405 -1,0%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,13 -0,4%Gold4.432 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer erwartet - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Trump lenkt Venezuelas Öl-Milliarden in die USA -- Chevron, ExxonMobil, Samsung im Fokus
Top News
Druck auf US-Rüstungskonzerne - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS? Druck auf US-Rüstungskonzerne - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS?
Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio von Spannungen mit China belastet

08.01.26 08:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
108,28 EUR -6,02 EUR -5,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ansell Ltd.
18,90 EUR -1,50 EUR -7,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BHP Billiton Ltd.
27,09 EUR -0,27 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S
10,10 EUR 0,15 EUR 1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
12,28 EUR -0,38 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto Ltd.
87,82 EUR -0,63 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
72,00 EUR -0,46 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Semiconductor Manufacturing International Corp Registered Shs
3,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
742.000,00 KRW 16.000,00 KRW 2,20%
Charts|News|Analysen
SoftBank Corp.
23,54 EUR -1,75 EUR -6,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
200,00 EUR -6,60 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Deutlichere Verluste hat es am Donnerstag an den Börsen in Tokio und Hongkong gegeben, während sich die Indizes an den übrigen Plätzen der Region meist wenig bewegten. Nach Vorgaben der Wall Street, die nicht viel hergaben, ging es mit dem japanischen Nikkei-225-Index nach dem fulminanten Wochenstart weiter nach unten. Die Neigung, Gewinne mitzunehmen, dürfte dabei von der weiter eskalierenden Spannung zwischen Japan und China verstärkt worden sein.

Wer­bung

Nachdem China zunächst Exportkontrollen für Güter nach Japan verhängt hatte, wurde inzwischen die Untersuchung bestimmter Importe aus Japan eingeleitet - konkret im Hinblick auf die Chemikalie Dichlorosilan, die vor allem in der Halbleiterindustrie verwendet wird. Der Nikkei-225 sackte um 1,6 Prozent auf 51.117 Zähler ab. Die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron gaben um 2,4 bzw. 2,9 und 4,0 Prozent nach. Das Papier des Technologieinvestors Softbank Group rutschte um 7,6 Prozent ab.

In ähnlicher Größenordnung wie in Tokio ging es im Späthandel in Hongkong für den HSI zurück, während der Aktienmarkt auf dem chinesischen Festland lediglich 0,1 Prozent einbüßte, gemessen am Shanghai-Composite-Index. Gesucht waren aber Halbleiteraktien, nachdem bekannt geworden war, dass Peking einige inländische Unternehmen angewiesen hatte, Bestellungen für die H200-KI-Chips von Nvidia auszusetzen. Die Anweisung dürfte darauf abzielen, die Verwendung inländischer KI-Chips zu fördern. SMIC verteuerten sich um 0,5 Prozent, Hua Hong Semiconductor um 2,1 Prozent.

Der technologielastige Kospi in Südkorea legte zunächst erneut deutlich zu um gut 1 Prozent auf ein neuerliches Rekordhoch, im späten Handel kam er aber wieder zurück und ging zum Vortagesschluss fast unverändert aus dem Tag. Für Rückenwind hatte zwischenzeitlich Samsung Electronics gesorgt mit stark ausgefallenen Vorabzahlen und einem Rekordgewinn für das zurückliegende Quartal. Dabei profitierte das Unternehmen von der boomenden Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen. Die Aktie gab dennoch um 1,5 Prozent nach. Hier dürften Anleger die guten Nachrichten zum Einstreichen von Gewinnen genutzt haben. Seit Jahresbeginn lag die Aktie zuletzt bereits 18 Prozent im Plus und markierte mehrere Allzeithochs. Der Kurs des Chipherstellers SK Hynix gewann 1,9 Prozent, hatte zwischenzeitlich aber auch schon deutlich stärker zugelegt.

Wer­bung

In Sydney ging es für den zuletzt hinterherhinkenden S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent nach oben. Gegen die etwas festere Tendenz gaben Rohstoffaktien wie BHP oder Rio Tinto um rund 1 Prozent nach. Am Berichtstag veröffentlichte australische Handelsdaten zeigten, dass sich der Handelsüberschuss im November verringert hatte, weil die Exporte zurückgingen. Ansell gaben um 6,2 Prozent nach. Der Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung hatte mitgeteilt, dass der Unternehmenschef im nächsten Monat in den Ruhestand treten wird.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.720,80 +0,3% +0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.117,26 -1,6% +4,3% 07:00

Kospi (Seoul) 4.552,37 +0,0% +8,0% 07:30

Shanghai-Comp. 4.082,98 -0,1% +2,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.076,35 -1,4% +4,1% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:35 % YTD

EUR/USD 1,1680 0,0 1,1677 1,1686 -0,5%

EUR/JPY 182,92 -0,0 183,00 182,84 -0,6%

EUR/GBP 0,8683 0,1 0,8676 0,8657 -0,7%

GBP/USD 1,3451 -0,1 1,3459 1,3500 +0,2%

USD/JPY 156,61 -0,1 156,69 156,46 -0,1%

USD/KRW 1.450,62 0,2 1.447,24 1.447,65 +0,4%

USD/CNY 7,0149 -0,2 7,0261 7,0286 -0,0%

USD/CNH 6,9818 -0,1 6,9921 6,9876 +0,0%

USD/HKD 7,7897 0,0 7,7869 7,7893 +0,1%

AUD/USD 0,6697 -0,4 0,6724 0,6740 +1,0%

NZD/USD 0,5753 -0,4 0,5775 0,5775 +0,4%

BTC/USD 90.140,15 -1,0 91.087,50 92.706,30 +5,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,27 55,99 +0,5% +0,28 -0,9%

Brent/ICE 60,27 59,96 +0,5% +0,31 -0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.434,12 4.456,28 -0,5% -22,16 +4,0%

Silber 76,10 78,21 -2,7% -2,11 +14,0%

Platin 1.911,89 1.969,62 -2,9% -57,73 +19,6%

Kupfer 5,84 5,86 -0,4% -0,02 +42,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rio Tinto plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rio Tinto plc

DatumRatingAnalyst
17.12.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
10.12.2025Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rio Tinto OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Rio Tinto OverweightBarclays Capital
09.12.2025Rio Tinto OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025Rio Tinto BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Rio Tinto OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Rio Tinto HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
10.12.2025Rio Tinto HoldDeutsche Bank AG
08.12.2025Rio Tinto HoldJefferies & Company Inc.
05.12.2025Rio Tinto NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
27.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.07.2023Rio Tinto SellUBS AG
20.07.2023Rio Tinto UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rio Tinto plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen