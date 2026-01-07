MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Tokio von Spannungen mit China belastet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Deutlichere Verluste hat es am Donnerstag an den Börsen in Tokio und Hongkong gegeben, während sich die Indizes an den übrigen Plätzen der Region meist wenig bewegten. Nach Vorgaben der Wall Street, die nicht viel hergaben, ging es mit dem japanischen Nikkei-225-Index nach dem fulminanten Wochenstart weiter nach unten. Die Neigung, Gewinne mitzunehmen, dürfte dabei von der weiter eskalierenden Spannung zwischen Japan und China verstärkt worden sein.

Wer­bung Wer­bung

Nachdem China zunächst Exportkontrollen für Güter nach Japan verhängt hatte, wurde inzwischen die Untersuchung bestimmter Importe aus Japan eingeleitet - konkret im Hinblick auf die Chemikalie Dichlorosilan, die vor allem in der Halbleiterindustrie verwendet wird. Der Nikkei-225 sackte um 1,6 Prozent auf 51.117 Zähler ab. Die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron gaben um 2,4 bzw. 2,9 und 4,0 Prozent nach. Das Papier des Technologieinvestors Softbank Group rutschte um 7,6 Prozent ab.

In ähnlicher Größenordnung wie in Tokio ging es im Späthandel in Hongkong für den HSI zurück, während der Aktienmarkt auf dem chinesischen Festland lediglich 0,1 Prozent einbüßte, gemessen am Shanghai-Composite-Index. Gesucht waren aber Halbleiteraktien, nachdem bekannt geworden war, dass Peking einige inländische Unternehmen angewiesen hatte, Bestellungen für die H200-KI-Chips von Nvidia auszusetzen. Die Anweisung dürfte darauf abzielen, die Verwendung inländischer KI-Chips zu fördern. SMIC verteuerten sich um 0,5 Prozent, Hua Hong Semiconductor um 2,1 Prozent.

Der technologielastige Kospi in Südkorea legte zunächst erneut deutlich zu um gut 1 Prozent auf ein neuerliches Rekordhoch, im späten Handel kam er aber wieder zurück und ging zum Vortagesschluss fast unverändert aus dem Tag. Für Rückenwind hatte zwischenzeitlich Samsung Electronics gesorgt mit stark ausgefallenen Vorabzahlen und einem Rekordgewinn für das zurückliegende Quartal. Dabei profitierte das Unternehmen von der boomenden Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen. Die Aktie gab dennoch um 1,5 Prozent nach. Hier dürften Anleger die guten Nachrichten zum Einstreichen von Gewinnen genutzt haben. Seit Jahresbeginn lag die Aktie zuletzt bereits 18 Prozent im Plus und markierte mehrere Allzeithochs. Der Kurs des Chipherstellers SK Hynix gewann 1,9 Prozent, hatte zwischenzeitlich aber auch schon deutlich stärker zugelegt.

Wer­bung Wer­bung

In Sydney ging es für den zuletzt hinterherhinkenden S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent nach oben. Gegen die etwas festere Tendenz gaben Rohstoffaktien wie BHP oder Rio Tinto um rund 1 Prozent nach. Am Berichtstag veröffentlichte australische Handelsdaten zeigten, dass sich der Handelsüberschuss im November verringert hatte, weil die Exporte zurückgingen. Ansell gaben um 6,2 Prozent nach. Der Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung hatte mitgeteilt, dass der Unternehmenschef im nächsten Monat in den Ruhestand treten wird.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.720,80 +0,3% +0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.117,26 -1,6% +4,3% 07:00

Kospi (Seoul) 4.552,37 +0,0% +8,0% 07:30

Shanghai-Comp. 4.082,98 -0,1% +2,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.076,35 -1,4% +4,1% 09:00

Wer­bung Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:35 % YTD

EUR/USD 1,1680 0,0 1,1677 1,1686 -0,5%

EUR/JPY 182,92 -0,0 183,00 182,84 -0,6%

EUR/GBP 0,8683 0,1 0,8676 0,8657 -0,7%

GBP/USD 1,3451 -0,1 1,3459 1,3500 +0,2%

USD/JPY 156,61 -0,1 156,69 156,46 -0,1%

USD/KRW 1.450,62 0,2 1.447,24 1.447,65 +0,4%

USD/CNY 7,0149 -0,2 7,0261 7,0286 -0,0%

USD/CNH 6,9818 -0,1 6,9921 6,9876 +0,0%

USD/HKD 7,7897 0,0 7,7869 7,7893 +0,1%

AUD/USD 0,6697 -0,4 0,6724 0,6740 +1,0%

NZD/USD 0,5753 -0,4 0,5775 0,5775 +0,4%

BTC/USD 90.140,15 -1,0 91.087,50 92.706,30 +5,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,27 55,99 +0,5% +0,28 -0,9%

Brent/ICE 60,27 59,96 +0,5% +0,31 -0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.434,12 4.456,28 -0,5% -22,16 +4,0%

Silber 76,10 78,21 -2,7% -2,11 +14,0%

Platin 1.911,89 1.969,62 -2,9% -57,73 +19,6%

Kupfer 5,84 5,86 -0,4% -0,02 +42,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 02:45 ET (07:45 GMT)