DAX fester -- US-Börsen höher erwartet -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Dell: Erhöhung des Ausblicks auf ein jährliches 15%iges EPS-Wachstum. Enormer Hunger nach KI-Infrastruktur!
EnBW-Aktie steigt - Bau eines in Deutschland einmaligen Wasserspeichers beginnt
Kaufpreis unbekannt

Bechtle-Aktie steigt: PLM-Spezialisten Nuovamacut Automazione in Italien zugekauft

07.10.25 15:02 Uhr
Bechtle-Aktie höher: Zukauf von PLM-Spezialist Nuovamacut Automazione | finanzen.net

Bechtle übernimmt das italienische Unternehmen Nuovamacut Automazione vom Softwarekonzern Teamsystem.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
38,16 EUR 0,04 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Spezialist für Computergestütztes Design (CAD) und Produktlebenszyklusmanagement (PLM) mit Sitz in Bologna sei der größte Partner für die Sparte Solidworks des französischen Softwarekonzerns Dassault Systemes, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft aus Neckarsulm.

Wer­bung

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Nuovamacut beschäftigt den Angaben zufolge 149 Mitarbeiter und verbuchte 2024 gut 63 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen sei in seinem Bereich in Italien Marktführer, so Bechtle.

Via XETRA steigen Bechtle-Aktien am Dienstag zeitweise um 0,16 Prozent auf 38,30 Euro.

DOW JONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Bechtle BuyUBS AG
09.09.2025Bechtle BuyUBS AG
05.09.2025Bechtle BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Bechtle BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.05.2025Bechtle NeutralUBS AG
01.04.2025Bechtle NeutralUBS AG
31.03.2025Bechtle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
