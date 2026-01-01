DAX25.269 +0,6%Est505.973 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.503 -0,7%Euro1,1646 -0,1%Öl62,88 +0,3%Gold4.494 +0,4%
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an EON SE-Aktie
Medien: US-Einheiten entern erneut Öltanker in der Karibik

09.01.26 15:13 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Einheiten haben Medienberichten zufolge erneut einen Öltanker in der Karibik geentert. Streitkräfte seien an Bord des Schiffes gegangen, berichteten das "Wall Street Journal" und der US-Sender ABC News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Wie das "Wall Street Journal" weiter schrieb, waren Kräfte der US-Küstenwache bei der Operation am frühen Freitagmorgen involviert. Das Schiff sei zuvor unter einem anderen Namen bekannt gewesen und von den USA wegen des Transports von russischem Öl sanktioniert worden, hieß es weiter. ABC News zufolge hatte der Frachter nicht näher spezifizierte Verbindungen zu Venezuela.

In den vergangenen Wochen haben US-Streitkräfte mehrere Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht. Erst diese Woche hatten sie ein unter russischer Flagge fahrendes Frachtschiff im Nordatlantik und einen weiteren Öltanker in der Karibik beschlagnahmt. Bei beiden Einsätzen berief sich das US-Militär auf den Schutz der westlichen Hemisphäre. Mit der westlichen Hemisphäre ist meist der Doppelkontinent Amerika samt umliegender Inseln gemeint.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, eine "vollständige und komplette Blockade aller sanktionierter Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela" zu verhängen. Er begründete dies damit, dass das südamerikanische Land Öl, Land und andere Vermögenswerte von den USA gestohlen habe - diese müssten zurückgegeben werden./ngu/DP/nas