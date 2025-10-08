Kursexplosion

Die Diginex-Aktie erlebt einen spektakulären Kurssprung. Hintergrund sind eine frisch geschlossene Kooperation sowie eine abgeschlossene Übernahme.

• Diginex vereinbart strategische ESG-Partnerschaft mit iNEED für Berichtssysteme in Indonesien

• Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS

• Diginex-Aktie springt zweistellig nach oben



Starker Kursaufschwung

Die Diginex-Aktie verzeichnete am Dienstag im NASDAQ-Handel einen kräftigen Kurssprung von schlussendlich 22,22 Prozent auf 24,20 US-Dollar. Nachbörslich ging es dann noch um weitere 1,94 Prozent nach oben auf 24,67 US-Dollar.

Dieser Ausbruch folgt auf eine Phase erhöhter Volatilität bei Diginex, die bereits in den Tagen zuvor durch Kursbewegungen und Unternehmensmeldungen auffiel.

ESG-Kooperation mit iNEED für Indonesien

Diginex meldete kürzlich eine strategische Partnerschaft mit dem indonesischen Technologieunternehmen PT. Inovasi Emran Ekadanta, kurz iNEED. Ziel ist es, über 1.000 ländliche Banken in Indonesien mit Systemen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESG-Reporting) auszustatten, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht.

Die Vereinbarung sieht eine Vorauszahlung von etwa 1,7 Millionen US-Dollar sowie eine anschließende Umsatzbeteiligung vor. Diginex will dabei mit seiner Plattform diginexESG die Datenerhebung, Analyse und Berichterstattung für ESG effizient digitalisieren.

Laut Aussagen der Unternehmen soll die Plattform sowohl internationale Standards (etwa ISSB) als auch lokale indonesische Vorgaben erfüllen, wodurch Banken regulatorisch gestärkt werden.

"Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit iNEED markiert einen bedeutenden Schritt zur Skalierung nachhaltiger Finanzierungen in der dynamischen Bankenlandschaft Indonesiens", wird Mark Blick, CEO von Diginex, in der Meldung zitiert. Und weiter: "Durch die Partnerschaft mit einem innovativen lokalen Akteur wie iNEED, der enge Verbindungen zu ländlichen Banken in Indonesien hat, können wir dem indonesischen Verband der ländlichen Banken die richtigen Instrumente an die Hand geben, um nicht nur Compliance-Anforderungen zu erfüllen, sondern auch langfristige Wertschöpfung zu fördern. Wir danken Resulticks für diese Zusammenarbeit, die perfekt zu unserer Mission passt, ESG zugänglich und umsetzbar zu machen".

Auch Raden Joko, CEO von iNEED, lobte die Kooperation: "Unsere Partnerschaft mit dem indonesischen Verband der ländlichen Banken hat uns bereits als wichtigen Wegbereiter für digitale Innovationen im indonesischen Bankwesen positioniert. Die Zusammenarbeit mit Diginex verstärkt diese Bemühungen und stattet unser Netzwerk mit modernster ESG-Technologie aus, die die Nachhaltigkeitsziele des Verbands unterstützt. Die Unterstützung durch Resulticks hat maßgeblich dazu beigetragen, diese beiden Welten zusammenzubringen".

Die Kooperation zwischen Diginex und iNEED wurde durch Resulticks, einen internationalen Anbieter von Echtzeit-Lösungen für Kundenbindung und -erlebnisse, initiiert. Bereits Anfang Juni hatte Diginex den Abschluss eines Absichtsschreibens (MOU) zur Übernahme von Resulticks angekündigt, die sowohl in bar als auch durch Aktien erfolgen soll.

Übernahme von Matter DK ApS abgeschlossen

Zusätzlichen Antrieb verlieh der Diginex-Aktie jüngst der erfolgreiche Abschluss der Übernahme von Matter DK ApS, einem dänischen ESG-Datenanbieter mit Sitz in Kopenhagen. Damit erweitert Diginex sein technisches Fundament im Nachhaltigkeits-Reporting. Die Transaktion wurde als reiner Aktientausch im Wert von etwa 13 Millionen US-Dollar vereinbart, wobei die neu ausgegebenen Diginex-Aktien einer 18-monatigen Sperrfrist (Lock-up) unterliegen. Darüber hinaus werden Schlüsselpositionen im Management von Matter mit Aktienboni im Wert von rund 2,5 Millionen US-Dollar ausgestattet. Im Zuge dieser Vereinbarung wurde zudem eine Zusatzregelung getroffen, mit der Anpassungen der auszuschüttenden Aktienanteile vorgenommen werden, um Auswirkungen eines zwischenzeitlichen Bonusaktien-Splits bei Diginex zu berücksichtigen. ok

"Wir freuen uns sehr, Matter offiziell in der Diginex-Familie begrüßen zu dürfen. Dies markiert einen entscheidenden Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie", so Miles Pelham, Vorstandsvorsitzender von Diginex, in der Pressemeldung. "Durch die Zusammenführung der bahnbrechenden ESG-Datenexpertise von Matter mit unseren RegTech-Innovationen in den Bereichen Blockchain, KI und maschinelles Lernen schaffen wir ein starkes Zentrum für nachhaltige Finanzen. Diese Übernahme vom Mehrheitseigentümer Nasdaq erweitert nicht nur unsere Marktreichweite, sondern beschleunigt auch unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, sinnvolle ökologische und soziale Auswirkungen zu erzielen."

Nils Fibæk, CEO von Matter, ergänzte: "Der Abschluss dieser Übernahme ist ein entscheidender Moment für Matter und unser Team".

Hoffnung auf führende Rolle im KI-Bereich

Die überraschend starke Kursreaktion spiegelt die Hoffnungen wider, dass Diginex mit der Partnerschaft sowie der Übernahme eine nachhaltige Einnahmequelle erschließen und die eigene Rolle im KI-Sektor weiter ausbauen kann.

