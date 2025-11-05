DAX23.787 -0,7%Est505.624 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,78 +0,7%Gold3.961 +0,7%
Notierung im Fokus

Diginex Aktie News: Diginex am Mittwochvormittag mit Kursfeuerwerk

05.11.25 09:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diginex. Zuletzt sprang die Diginex-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,7 Prozent auf 17,16 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited
17,24 EUR 1,28 EUR 8,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 17,16 EUR zu. Bei 17,20 EUR erreichte die Diginex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 16,40 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 50.869 Diginex-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

