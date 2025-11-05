Diginex Aktie News: Diginex am Mittwochvormittag mit Kursfeuerwerk

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diginex. Zuletzt sprang die Diginex-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,7 Prozent auf 17,16 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 17,16 EUR zu. Bei 17,20 EUR erreichte die Diginex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 16,40 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 50.869 Diginex-Aktien den Besitzer.

