Diginex Aktie News: Diginex am Mittwochvormittag mit Kursfeuerwerk
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diginex. Zuletzt sprang die Diginex-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 7,7 Prozent auf 17,16 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 17,16 EUR zu. Bei 17,20 EUR erreichte die Diginex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 16,40 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 50.869 Diginex-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited
Analysen zu Diginex Limited
Keine Analysen gefunden.