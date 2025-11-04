Diginex Aktie News: Anleger schicken Diginex am Nachmittag tief südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diginex. Zuletzt ging es für die Diginex-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 19,2 Prozent auf 16,56 EUR.
Die Diginex-Aktie musste um 16:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 19,2 Prozent auf 16,56 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Diginex-Aktie bis auf 16,02 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 19,78 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 208.327 Diginex-Aktien den Besitzer.
