Diginex Aktie News: Anleger schicken Diginex am Nachmittag tief südwärts

Diginex im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diginex. Zuletzt ging es für die Diginex-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 19,2 Prozent auf 16,56 EUR.

Die Diginex -Aktie musste um 16:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 19,2 Prozent auf 16,56 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Diginex-Aktie bis auf 16,02 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 19,78 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 208.327 Diginex-Aktien den Besitzer.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung