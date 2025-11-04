DAX23.930 -0,8%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,19 -0,1%Nas23.537 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1494 -0,2%Öl64,51 -0,5%Gold3.969 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX im Minus -- US-Börsen leichter -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher Hims & Hers: Novo-Deal rückt näher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Diginex im Blick

Diginex Aktie News: Anleger schicken Diginex am Nachmittag tief südwärts

04.11.25 16:08 Uhr
Diginex Aktie News: Anleger schicken Diginex am Nachmittag tief südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diginex. Zuletzt ging es für die Diginex-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 19,2 Prozent auf 16,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited
16,48 EUR -3,52 EUR -17,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diginex-Aktie musste um 16:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 19,2 Prozent auf 16,56 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Diginex-Aktie bis auf 16,02 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 19,78 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 208.327 Diginex-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie

Diginex-Aktie klettert kräftig: Weiterhin starke Kursschwankungen

Übernahmefantasien im Blick: Diginex-Aktie setzt Rally mit Wucht fort - Analysten mahnen zur Vorsicht

Warum die Diginex-Aktie einmal mehr Verluste verzeichnet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited

DatumMeistgelesen
Wer­bung