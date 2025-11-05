Diginex Aktie News: Hausse bei Diginex am Mittwochmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diginex. Die Diginex-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 8,4 Prozent im Plus bei 17,28 EUR.
Um 11:57 Uhr ging es für das Diginex-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 8,4 Prozent auf 17,28 EUR. Die Diginex-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,52 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 16,40 EUR. Bisher wurden via Tradegate 78.293 Diginex-Aktien gekauft oder verkauft.
