Notierung im Blick

Diginex Aktie News: Hausse bei Diginex am Mittwochmittag

05.11.25 12:04 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Diginex. Die Diginex-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 8,4 Prozent im Plus bei 17,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited
17,00 EUR 1,04 EUR 6,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:57 Uhr ging es für das Diginex-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 8,4 Prozent auf 17,28 EUR. Die Diginex-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,52 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 16,40 EUR. Bisher wurden via Tradegate 78.293 Diginex-Aktien gekauft oder verkauft.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie

